Reality Gran Hermano: Así quedó el rating en su noche debut por CHV

El reality Gran Hermano de CHV partió con el pie derecho en cuanto a rating, imponiéndose con gran holgura respecto a la competencia e instalándose como el programa más visto durante la noche del domingo, tras su debut por las pantallas de CHV, bajo la conducción de Julio César Rodríguez y Diana Bolocco.

Era uno de los estrenos más esperados del semestre y ahí quedó demostrado con la buena respuesta del público, quienes respondieron con el rating y convirtiendo el nombre en trending topic.

Según revelaron desde CHV, Gran Hermano tuvo un rating online de 13,6 puntos, con un peak de 16,2 puntos.

En la competencia, en tanto, Mega obtuvo 10 puntos, mientras que Canal 13 y TVN empataron con 5,2.

Además, en materia de visualización por internet, los canales oficiales de Gran Hermano Chile en YouTube, Twitch y el sitio de Chilevision.cl registraron durante la emisión más de 60 mil visualizaciones.

“Gran Hermano” será transmitido por Chilevisión de domingo a jueves en horario prime, mientras que los viernes será exhibido después de “Podemos Hablar”. Asimismo, el reality más famoso del planeta podrá ser visto por Pluto TV las 24 horas del día, los siete días de la semana.

¿Quiénes son los 18 jugadores?

1. Fernando Esteban Altamirano Vega. 25 años.

Perfil: Durante gran parte de su vida jugó fútbol, pero dejó la carrera para dedicarse a los estudios y volcarse a la producción de eventos deportivos. Se define como extrovertido y carismático. Desde que en una discoteque unas chicas le dijeron que tenía estampa italiana, fue apodado “El Bambino”. Le encanta que lo llamen así, porque reafirma su gran personalidad, liderazgo y simpatía.

2. Maite Phillips Barril. 22 años.

Perfil: Se define como una mujer de gran personalidad, extrovertida y liberal. habla abiertamente sobre su bisexualidad. Dice tener poca paciencia, que entabla mejor amistad con los hombres y que le encantan los cahuines. Le gusta el protagonismo y es “la reina de la fiesta”, por eso cree que va a destacar rápidamente frente a las cámaras de Gran Hermano.

3. Lucas Crespo García. 23 años.

Perfil: Hijo de un matrimonio joven. Fue el primero y único por 10 años y eso le significó ser muy apegado a sus abuelos, con los que vive hasta el día de hoy. Siempre ha sido deportista. jugó fútbol en el colegio y en distintos equipos, hasta que descubrió las artes marciales. Dice tener problemas con la autoridad, por eso no siguió en la marina. Actualmente está estudiando psicología y hace clases de jiu jitsu.

4. Jennifer Vanessa Galvarini Torres. 48 años.

Hija de un pescador artesanal y de una dueña de casa. Su infancia y juventud fue marcada por la precariedad, pero que ella, con esfuerzo logró revertir. Estudió técnico en enfermería y se ha dedicado a ayudar a la gente de su entorno. En tiempos de pandemia, gracias a una amiga, conoció el mundo de las redes sociales y dio rienda suelta a su humor, compartiendo historias cotidianas, con chispa y picardía, convirtiéndose en “la pincoya sin glamour”.

5. Francisca Isabel Maira Manieu. 23 años

Fran se crio en una familia tradicional, pero en la adolescencia, fue mostrando una personalidad bien distinta a lo que sus padres esperaban de ella. Se vestía sexy, tuvo peleas en el colegio y le gustaba mucho salir a fiestas. Como se llevaba mal con su hermana que la acusaba de todas sus rebeldías, tomó la decisión de irse de la casa y arrendar una pieza. así comenzó su negocio de alfajores, luego de lencería erótica y sex shop. Como le gustan las comunicaciones, creó un podcast con una amiga, llamado “las bling bling” y hasta hace poco fue la conductora de un programa de gamers en un canal de cable. y, para demostrar su faceta más sexy tiene su propio onlyfans.

6. Hans Leonel Elías Valdés Gutiérrez.18 años

Cuando era pequeño perdió a su padre, a quien consideraba su mejor amigo y pilar familiar. Desde ese momento se convirtió en el “hombre de la casa”, ayudando a su mamá y hermana. Es un joven alegre, optimista y luchador. Sus metas son claras: quiere surgir para mejorar las condiciones económicas de su familia y demostrar que con disciplina se puede llegar al éxito, sea cualquiera el origen que se tenga.

7. Jorge Eduardo Aldoney Mazzachiodi. 27 años

Se crio entre cuatros mujeres: la mamá y tres hermanas. Eso forjó, no solo su personalidad que define como caballerosa y sensible, sino que también, la extrema preocupación por su aspecto personal. No oculta su fascinación por las cremas ni por la rutina de ejercicios que lleva a diario, siendo últimamente el boxeo su deporte favorito. Es un amante de las ciencias sociales, tanto así, que incluso, tiene algunos hechos históricos tatuados en el cuerpo. Dice que se habría dedicado a esa área si no hubiese nacido “lindo”, por eso se postuló y ganó el concurso Mister Chile. Espera en el futuro dedicarse a la política.

8. Mónica María Del Carmen Ramos Yáñez. 77 años

Tuvo una infancia feliz junto a sus padres. Desde pequeña trabajó ayudando a su madre, luego fue ascensorista y ahí conoció a su marido. Se casó y tuvo tres hijos. Hace años se dedica a vender todo tipo de artículos en las colas de las ferias libres. Le encanta bailar tango, aprendió con su papá y por mucho tiempo el nieto fue su compañero de baile.

Participa en dos grupos de la tercera edad, uno llamado “unidos por el recuerdo” y en el otro, se juntan a tejer para niños con cáncer del Hospital Sótero del Río. Esos son los espacios en los que crea, ríe y es el “alma de la fiesta”.

9. Ariel Ignacio Wuth Moscoso. 29 años

Ariel dice que padece “alegría extrema”, diagnóstico que se lo hizo uno de los psicólogos que tuvo que visitar cuando era reprendido en los colegios a los que asistió por su comportamiento hiperactivo.

Se dedica a la animación y espectáculos callejeros como payaso. Vive con su mamá y su abuela que sufre de Alzheimer. Él es “el hombre de la casa”, ayuda no solo en términos económicos, sino que también en el cuidado de la anciana.

10. Alessia Maara Traverso Ciuffardi. 21 años

Es una joven espontánea, alegre y cariñosa. por su talento en el canto tuvo malas experiencias en el colegio porque ganaba todos los concursos e incluso, apoderados pedían al director que no le permitiera competir para que otros pudieran quedarse con el premio. Eso le significó tener pocas amistades y ser más cercana a los hombres que a las mujeres. cercanía que se mantiene hasta el día de hoy.

11. Rubén Abdel Gutiérrez Vásquez. 26 años

Hizo el servicio militar y luego entró a Carabineros para tener un mejor futuro. Sin embargo, el tener que apoyar económicamente a sus hermanos lo hizo dejar la institución para buscar empleos mejor remunerados.

Las dos pérdidas más importantes en su vida son una material y una emocional. La primera fue la destrucción total de la casa que arrendaban a causa del terremoto de 2010. Lo que los obligó a vivir, por un tiempo, en una carpa al borde del río. La segunda pérdida fue cuando su polola se quitó la vida, un día antes de que se fueran a vivir juntos. A pesar de esos dolores, dice que sigue adelante para ayudar a sus hermanos. De hecho, hoy en día vive con dos, a quienes apoya mientras estudian en la universidad.

12. Skarleth Viviana Labra Barrientos. 18 años

Desde pequeña se ha dedicado a la danza, siendo una destacada bailarina que ha participado en diversas competencias nacionales, panamericanas y mundiales. Esa actividad la llevó a conocer al cantante urbano “Pailita” con quien mantuvo una relación sentimental intermitente, pero intensa. Ella se proyectó con esta pareja, sin embargo, la relación no funcionó y sintió que la exposición que le provocó no fue del todo positiva. Es por esa razón que se presentó al casting, quiere que la conozcan por su personalidad y no por ser “la expolola de”. Siente que su simpatía y dulzura puede conquistar al público y ganar Gran Hermano.

13. Trinidad Cerda Baeza. 34 años

Hasta los 30 años se dedicó a la actuación. Eso le permitió hacer cursos en distintos lugares del mundo, haciendo obras de teatro y musicales. Después hizo el curso de tripulante de cabina y se convirtió en su pasión, porque mezcla viajes y la posibilidad de relacionarse con muchas y distintas personas.

Sin embargo, vio en el reality Gran Hermano la oportunidad para dar un nuevo vuelco en su vida y encontrar la exposición suficiente para entrar en la televisión como actriz o comunicadora. Cree fielmente en el amor, a pesar de tener recientemente un doloroso término amoroso.

Le gusta mucho cocinar y se considera una excelente anfitriona. Y eso es justamente lo que quiere demostrar dentro de la casa para convertirse en la ganadora del programa.

14. Benjamín Andrés Lagos Espina. 21 años

Dice que siempre fue un niño con argumentos y liderazgo. A los 10 años murió su hermano mayor mientras practicaba snowboard. Esa pérdida lo marcó y al contrario de su familia, lo acercó más a los deportes extremos. Con el tiempo, dejó la universidad (estudiaba marketing) y se fue a vivir a Maitencillo a emprender. Le fascina el surf, se baña con agua fría y cada día se levanta a las 4:59 de la mañana. Actualmente complementa sus actividades generando contenidos para las redes sociales donde entrega consejos de meditación, cambios de hábitos y disciplina para conseguir los objetivos.

15. Constanza Pía Segovia Capelli. 27 años

Desde muy pequeña se dedicó al ballet clásico. es su pasión, pero también le significó vivir la rudeza de la preparación y el alto nivel de competencia entre sus pares. Eso la hizo vivir situaciones tan complejas como que en una oportunidad llenaron las puntas de sus zapatillas con vidrio molido momentos antes de presentarse frente al público.

A los 18 años dejó el ballet y comenzó su carrera de modelo, cuenta que al mismo tiempo se refugió en las fiestas y excesos con drogas incluidas. Estuvo un año en rehabilitación y renació como bailarina en eventos electrónicos y modelo.

Quiso presentarse a Gran Hermano para vivir una experiencia nueva y si gana el premio, quiere el dinero para pagar la carrera de psicología que sueña estudiar.

16. Viviana Alejandra Acevedo Oviedo. 22 años

Siempre ha vivido con sus padres y hermana, son muy unidos y, lo más duro que recuerda de su niñez es que a los 8 años tuvo que dejar su natal Arica para trasladarse a Coquimbo por oportunidades laborales de su papá. Eso la mantiene siempre dividida entre las dos ciudades.

Desde los 5 años juega fútbol, incluso el año pasado, junto a sus compañeras, ganó el campeonato femenino de ascenso con Coquimbo Unido. Actualmente, tiene este deporte en pausa porque hace clases de fútbol a niñas y niños. Es una mujer alegre, extrovertida y graciosa. Está abierta al amor, sea con la persona que sea, y cree que Gran Hermano se le presenta en su camino en un excelente momento para mostrar toda su simpatía y espontaneidad.

17. Francisco Antonio Arenas Becerra. 61 años

Si hay algo que define a Francisco es que es un querendón de su familia. Por años se dedicó a manejar un camión para ayudar a pagar la deuda de salud de su madre enferma.

Su vida gira en torno a sus hijos. De hecho, a su hija que es vegana, le cocina y le lleva en bicicleta el almuerzo a su trabajo. Su gran dolor es que su hermano quedó con graves secuelas tras un accidente vascular y él está muy presente en su cuidado. A pesar de eso, trata de disfrutar el tiempo que le queda para él, sale con amigos y le gusta mucho bailar, aunque a veces lo haga solo.

18. Estefanía Camila Galeota Cáceres. 26 años

Hija de chilena y panameño, llegó a Chile a los tres meses y en varias ocasiones la hicieron sentir distinta por sus rasgos y color de piel. Sin embargo, ella aprovechó su belleza. Fue finalista de Miss 17 y luego se convirtió en la Miss Chile internacional que representó al país en Japón en 2017. Es una mujer intensa, tanto así que a los dos meses de estar en pareja se casó, pero solo duraron 8 meses juntos.

Se define como una mujer impulsiva y apasionada. Está terminando su carrera de psicología.