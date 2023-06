Sandra Bullock agradeció a Netflix por dar una oportunidad a los actores veteranos

La actriz estadounidense protagonizó al finales de 2021: Imperdonable, que mantuvo el mismo éxito que su película anterior Bird Box de 2018, la cual, se mantuvo como una de las cintas más vistas en Netflix hasta que la desplazó Alerta Roja de Rawson Marshall:

Aun así, la también directora y productora de cine y televisión, no se encuentra fuera del radar de la prestigiosa plataforma de streaming, ya que Netflix reveló recientemente que, de hecho, Imperdonable, se mantiene entre los 10 títulos más vistos de su historia.

De acuerdo con las declaraciones que dio a The Hollywood Reporter, Bullock aseguró que la relación con Netflix es buena tanto para los artistas como para los cineastas. “Si no fuera por Netflix, mucha gente no estaría trabajando. Sus historias no serían contadas. ¿Quién iba a pensar que yo, como mujer, seguiría trabajando a estas alturas? Habría estado en el pasto de las vacas. Es cierto”.



Por otra parte, la actriz de 57 años reveló que las producciones exitosas no serían posibles sin la influencia de Netflix. “He visto más trabajos de otros países contados por otras nacionalidades, y nunca hubiéramos tenido eso hace 10 años, nunca”, dijo Bullock.

Sandra se refirió a que la manera en la que la plataforma de streaming reúne a las personas es asombrosa, ya que al vivir en un mundo cada vez más dividido, contamos con “los transmisores que pueden combinar nuestras historias y decir, mira, la misma historia, solo que diferente”, afirma la productora originaria de Virginia, EU.