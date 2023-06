Usuarios arremeten contra Kel Calderón por distanciamiento con Raquel Argandoña: “No seas dura con tu mamá”

En el Día del Padre, la reconocida influencer Kel Calderón decidió rendir homenaje a su padre, Hernán Calderón, compartiendo emotivas palabras y fotografías de su celebración juntos. Sin embargo, su gesto generó críticas y reproches por parte de sus seguidores, quienes cuestionaron su distanciamiento con su madre, Raquel Argandoña.

“Los que han pasado algún susto o han estado a punto de no tenerlos más me entienden cuando digo que no existen días más ricos”, expresó Kel Calderón al inicio de su dedicatoria. Aunque sus intenciones eran celebrar a su padre, muchos usuarios no dudaron en señalar su falta de consideración hacia su madre.

Una seguidora comentó en las fotos compartidas: “Verdad que él solo te trajo al mundo, qué mujer más desconsiderada con su madre, sea cómo sea es la que te dio la vida. La formación materialista que te dieron no te hace conocer y experimentar los verdaderos sentimientos de familia”.

“No seas dura con tu mamá, en cualquier momento la puedes perder y te vas a arrepentir de no haber arreglado las cosas con ella”, dijo otra. “También recuerda que tienes mamita, es quien te dio la vida”, “Honra a tu madre”, “No seas rencorosa”, “Deberías ser igual con tu madre” y “Para el día de tu madre también pasaste todo el día con ella”, fueron otros de los mensajes que le recordaban a Raquel Argandoña.

Los motivos del distanciamiento entre Kel Calderón y Raquel Argandoña

En agosto del año 2020, el hermano de Raquel Calderón, Hernán Calderón Argandoña fue detenido luego de agredir gravemente a Hernán Calderón Salinas, su padre. Tras este suceso, la influencer y su madre tomaron caminos separados, debido a que Raquelita respaldó al abogado, la “Quintrala” hizo todo para sacar a su hijo de la cárcel.

“Si, la Kel está al lado de su padre, pedirle perdón, pensé que era la mejor mamá, pero perdóname. Con ella no puedo hablar, ella no me habla desde que pasó esto, por eso yo sé que ella ve esto, pero cómo no te puedo ver hija (…) pedirle perdón por haberles fallado como padres”, dijo Argandoña en una entrevista al matinal Bienvenidos en ese tiempo.

En noviembre de ese mismo año, Kel Calderón se refirió por primera vez al distanciamiento con su madre. “Nunca pensé que mi madre, por proteger a mi hermano, iba a ser capaz de hacerme tanto daño a mí (…) Ese día cambió la vida de todos y nada volvió a ser igual. A mí me dejaron súper sola”, aseguró en dicha oportunidad. Sin embargo, hasta ahora no han dado indicios de una reconciliación.