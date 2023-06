“Wait, ¿I have to say this in english?”: Angie Alvarado sufrió cómico chascarro al decir los votos de su matrimonio

Durante este fin de semana, Angie Alvarado finalmente llegó al altar junto a su ahora esposo, Rodolfo Kamke. En este contexto, es donde en medio de la boda la exchica reality sufrió un chascarro.

Cabe recordar que la ceremonia se llevó a cabo en Australia, país en donde vive la hija de Anita con su pareja hace varios años.

Durante la boda, Angie sufrió una cómica confusión, justo antes de que tuviera que dar sus votos.

“Wait, ¿I have to say this in english? (Espera, tengo que decir esto en inglés)”, lanzó la novia y desató la risa de los asistentes, ya que Alvarado no estaba preparada para decir todo el texto en otro idioma.

Todo el chascarro fue grabado por Xephora, la hermana de la exchica reality, quien compartió el registro en sus redes sociales.

Aunque no fue el único momento que rompió la tensión, puesto que justo luego de dar el “sí”, Angie le plantó un beso a Rodolfo, mientras todos los presentes le corrigieron que debía esperar.

“No puedo”, contestó entre risas Angie Alvarado.