¡Bye Carolina Herrera! Nicole Kidman enseña a verse elegante con jeans y camisa a los 50

(Getty Images: Arturo Holmes / Youtube Carolina Herrera: “Be Your Own Muse - Moda Operandi | Carolina Herrera New York”)

El 20 de junio, Nicole Kidman cumple 56 años, y su estilo ha sido uno de los más aplaudidos, manteniendo la elegancia siempre por delante, la actriz de ‘Moulin Rouge’, ‘Big Little Lies’ y ‘Los Otros’, es un ícono de Hollywood que ha sabido que la belleza y la sencillez son los ingredientes obligados para convertirse en una de las figuras más queridas del espectáculo.

Los vestidos con los que ha asistido a diferentes galas, optando por texturas en tendencia, plumas, lentejuelas y toques femeninos, la posicionan siempre como una de las actrices mejores vestidas de los eventos, el glamour es sinónimo de su nombre y acapara miradas, como en la MET Gala 2023, cuando se aventuró a usar el mismo vestido de su campaña para Chanel No. 5 a principios de los 2000.

Pero más allá de las pasarelas, Nicole Kidman, es un referente de estilo casual, que logra retar de forma elegante a los consejos de estilo de Carolina Herrera, demostrando que, la sensualidad no se pierde al paso de los años, y mucho menos el estilo, aceptando su edad sin perder ese toque divertido, como aquella vez que apostó por una minifalda para el ‘Hollywood Issue’ de Vanity Fair y encendió las redes sociales.

También te podría interesar: A sus 55, Nicole Kidman enseñó cómo usar un top con blazer de la forma más elegante

Nicole Kidman enseña a usar jeans con elegancia a los 50

No todo son glamurosos vestidos de gala, Nicole Kidman, tiene la fórmula para atinar un look casual de la forma más elegante, porque ¿Quién dijo que los jeans no pueden lucir chic? Si bien Carolina Herrera tiene su propia opinión sobre este estilo en mujeres mayores de 40, la actriz de ‘Grace of Monaco’ y ‘Una Esposa de Mentira’, demuestra que la venezolana se equivoca.

La actriz nacida en Honolulu, Hawái, de ascendencia australiana, ha posado en repetidas ocasiones con un básico obligado de todos los clósets, camisa blanca y jeans y ha dado giros como hace casi un año cuando Kidman formó parte de la lista de invitados del desfile de Alta Costura como Balenciaga en París, cuando apareció con un imponente look de baggy jeans y un body negro de manga larga al que sumó unos lentes futuristas que la rejuvenecieron 20 años.

¿Cómo combinar jeans con elegancia como Nicole Kidman?

Combinado con camisa blanca y tacones de punta

Simple y elegante, Nicole Kidman no necesitó de grandes lujos para verse imponente frente a las cámaras, donde usó skinny jeans, combinados con una camisa blanca rayada de mangas casi abullonadas, combinando con tacones bajos de punta añadiendo ese toque de formalidad al look complementado por la parte superior de su pieza.

Nicole Kidman Instagram: @nicolekidman (Instagram: @nicolekidman)

Con el estilo más rockero

La esposa de Keith Urban posó con un juvenil look de chaqueta de cuero negra complementada de una playera blanca con estampado de tipografía y un jaguar, combinando con unos jeans, añadiendo el toque messy y chic a su conjunto.

Nicole Kidman Instagram: @nicolekidman (Instagram: @nicolekidman)

La mezcla perfecta para un concierto

Nicole Kidman asistió a uno de los conciertos al aire libre de su esposo Keith Urban, utilizando una blusa de corte campesino azul con estampados rojos, skinny jeans y el pelo sostenido por una pinza negra.

Nicole Kidman Instagram: @nicolekidman (Instagram: @nicolekidman)

Matching outfits

Nicole Kidman posó junto a su esposo combinando sus looks con chaqueta café, camisa gris, jeans oscuros y botas.

También te podría interesar: 4 fotos que muestran el cambio de look de hija de Nicole Kidman y Tom Cruise a sus 30: adelgazó mucho