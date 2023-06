“¿El primer día de trabajo de toda tu vida?”: Diana Bolocco troleó a Arturo Longton tras su nuevo rol en programa de Chilevisión

Durante este lunes pudimos ver por primera vez a todos los panelistas que comentarán cada capítulo de “Gran Hermano”, entre ellos podemos encontrar a Arturo Longton, el exchico reality. En este contexto, y a raíz de su fama de ser malo para el mundo laboral, Diana Bolocco aprovechó de bromear con estos rumores y lanzó divertida frase.

Todo comenzó cuando el bronceado comentarista dio a conocer que se quedó hasta tarde viendo lo que hacían los 18 jugadores en el encierro de Chilevisión.

“Viste el programa ayer?”, le consultó la animadora.

“Lo vi, me quedé hasta las dos y media pegado en Pluto TV. No me tenía que levantar temprano al otro día, así que estaba tranquilo”, contó entre risas.

“Oye, entonces podemos decir que ayer fue tu primer día de trabajo de toda tu vida?”, le preguntó Diana provocando la risa de Longton y de los demás panelistas. “Él lo ha dicho públicamente (...) Bueno, el segundo”, corrigió la conductora.

“Mi hermano me dijo que tenía suerte porque ‘igual lo ibai a ver’ (el reality). Me lo iba a devorar”, reveló el influencer, dando a entender que esta oferta laboral le quedó como anillo al dedo.

Finalmente, Arturo Longton reveló que su personaje favorito de este nuevo programa es Lucas Crespo, el influencer de TikTok.