Javier Olivares ya llegó a Chile y en polera para iniciar su camino político: “Me tocará morirme de frío”

El periodista Javier Olivares, ya había anunciado que haría una pausa en su carrera comunicacional en Estados Unidos, para volver a Chile e iniciar un camino político, específicamente como diputado.

El periodista tiene previsto establecerse en la Quinta Región, específicamente en la comuna de Limache, donde residen sus padres y él posee una casa. Es desde este lugar que surge su intención de representar al Distrito 6.

Y ahora a través de su cuenta de Instagram, mostró su llegada a Chile, y en polera.

Javier Olivares Captura Instagram

“Nos salió el viaje a Chile”, contó en una primera storie mostrando sus pasajes. Luego precisó: “ya he llegado a Chile, lo primero con lo que me encontré es con el frío, le dije a Solange, mi publicista que me guardara un polerón y se olvidó, me tocará morirme de frio”.

La intención política

Aunque asegura no haber tenido contacto con partidos políticos, candidatos o personas influyentes, Olivares reconoció a LUN su afinidad con la derecha política y mencionó que ha sido asociado al pensamiento del Partido Republicano.

“No tengo por qué ocultar que soy una persona de derecha”, aclaró el periodista, añadiendo que el partido al cual podría adherirse debiese ser “uno que represente los valores de la familia, de una economía de libre mercado, menos Estado, mucha más libertad, que se preocupe de la familia, de nuestros niños...”.

“Puede ser el Partido Republicano”, se sinceró finalmente.