“La gente cu… falta de respeto”: Española criticó duramente a chilenos que escuchan música sin audífonos en el transporte público

Una joven española, identificada como Yurema Bellosso, expresó su molestia por la falta de consideración de algunos chilenos que escuchan música sin utilizar audífonos en el transporte público. La indignación de la mujer se hizo evidente después de una desagradable experiencia que vivió al confrontar a una pasajera en un autobús.

Bellosso relató su experiencia a través de un video compartido en su cuenta de TikTok, donde comenzó diciendo: “Descargo de una noche de domingo”. Según explicó, ella viaja en autobús con frecuencia en la ciudad de Santiago y se ha percatado de que muchas personas escuchan música sin audífonos.

“Yo no sé qué le pasa a la gente, pero en cualquier medio de transporte público se ponen a escuchar sin música sin audífonos, sin nada”, manifestó. “La gente cu… falta de respeto”, lanzó, con evidente disgusto.

Visiblemente molesta, la joven española señaló que en “nueve de cada diez viajes toca un desubicado o una desubicada. A veces son varios. Que si uno habla fuerte por teléfono que me enteró de toda su vida que a mí no importa ni al resto del autobús tampoco. Esos ya me dan rabia”. Afirmó que esto le causa enojo, especialmente cuando se trata de espacios públicos cerrados con más personas, como adultos mayores o madres con niños.

Bellosso contó que decidió enfrentar a una persona en particular que estaba escuchando música sin audífonos en el autobús. “Igual estaba media alterada, pero me controlé. Voy y le digo: ‘Perdona, ¿te podrías poner audífonos?’”, pero recibió una respuesta indiferente por parte de la pasajera.

La joven contó que insistió en su reclamo. “Oye yapo’ weon, ponte audífonos. No escuches música, te estás cagando a toda la gente aquí en el autobús, la primera yo”. Sin embargo, la pasajera respondió de manera provocativa: “‘¿Estás bien amiga?’ Y yo ‘ay… no, no estoy bien, me tienes chata, me tienes podrida con esa música cu... que tienes puesta’”.

Finalmente, la tiktoker aseguró que esta persona reaccionó de manera indiferente. “Qué rabia. En verdad no la quiero insultar, pero cómo tan ni ahí. Ir escuchando al Jordan 23 a todo chancho solo porque te da la gana en un autobús. Es la rotería máxima. Si usted va en un transporte público, sea el que sea, con más gente, pónganse audífonos”, cerró Bellosso.

En el video compartido sus seguidores chilenos estuvieron de acuerdo con el planteamiento de la joven, asegurando que habían vivido experiencias similares y que estaba “totalmente en los cierto”.