“Los calzones”: Micrófono abierto delató a Sole Onetto con divertido comentario juvenil

La periodista de Canal 13, Soledad Onetto, se mandó un divertido comentario durante el noticiero central Teletrece, aunque, probablemente, sin advertir que el micrófono seguía abierto.

Todo ocurrió cuando comentaban la noticia de la cantante Bebe Rexha quien recibió un celular directamente en el rostro, cuando estaba sobre el escenario en el Pier 17 de Nueva York y cayó desplomada.

“Oye, impresionante. En nuestra época lanzaban peluches”, dijo Soledad Onetto, recordando sus tiempos de adolescencia.

Pero, en ese momento, su compañero el periodista Ramón Ulloa, le puso más picardía al comentario y bromeó que antiguamente le lanzaban otras artículos a los artistas.

“Y antes, otro tipo de cosas”, dijo Ulloa, dejando la broma en el aire y dando paso a los comerciales.

Ramón Ulloa y Soledad Onetto

Divertido fail de Sole Onetto en Teletrece

Fue en ese instante que la exMeganoticias se la jugó con la última broma, quizás, pensando que ya no estaban al aire.

“Los calzones...”, remató Onetto, generando otros comentarios en redes, tras ser compartido el momento en la cuenta @Televisivamente.

“En algún momento los artistas lanzaban gaviotas al público para vengarse”, “jajajajaja la mayoría no llego a oir el..”loh calzoneh”, “En mis tiempos lanzaban murcielagos y el artista se lis comía, generación de cristal”, “Jajajaja lo vi y dije apuesto que se va a @televisivamente excelente servicio”.

Bebe Rexha se mejora

“Todavía estoy en shock dos horas después”, escribió en Twitter. “Vi algo volar y golpearla. Pensé que era un CD o un papel hasta que lo vi caer”, dijo la cantante de 33 años.

La madre de la cantante habló sobre la salud del artista. Bukurije Rexha dio el último parte médico sobre la artista al desvelar que Bebe Rexha tuvo que recibir tres puntos de sutura por el golpe recibido con el teléfono.

El concierto formaba parte de su gira Best Fucking Night of my Life y todavía hay que ver cómo la agresión afectará al resto de actuaciones que la cantante tiene programadas en Filadelfia, Washington DC, Atlanta, Orlando y Houston.