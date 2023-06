Mikayla Demaiter, “La portera de hockey más guapa” que la rompe en OnlyFans

Es una realidad que, conforme pasa el tiempo, cada vez más personalidades optan por emprender en OnlyFans.

No es par menos, pues se ven seducidos por el modelo de negocio de la aplicación, el cual brinda a sus creadores de contenido 80 por ciento de las suscripciones que generan.

De esta forma, una gran cantidad de actrices, influencers, profesionistas y deportistas voltean a ver OnlyFans, con la intención de engrosar su cuenta bancaria.

“La portera más sexy de hockey” la rompe en OnlyFans

Tal es el caso de Mikayla Demaiter, quien es considera “La portera de hockey más guapa del mundo”; ella optó por dejar los bastones y el punk, por el modelaje en las sesiones de video y fotografías.

Aunque consiguió jugar profesionalmente, la guardameta decidió retirarse del deporte para enfocarse por completo en la aplicación de contenido para mayores de edad.

De hecho, ella suele sorprender a sus fieles suscriptores con sus imágenes, en las que muestra su envidiable cuerpo y su belleza natural.

Además, en las redes sociales brinda una probadita a sus fans de lo que pueden encontrar en su cuenta del portal azul.

¿Quién es Mikayla Demaiter?

La rubia, de 23 años, es oriunda de Ontario, Canadá, y es una apasionada de los deportes, los cuales comenzó a practicar desde muy pequeña. Ella combinaba sus estudios con los entrenamientos y partidos de hockey, hasta que jugó en el ámbito profesional, algo que le dio fama internacional.

La chica militaba en el Bluewater Hawks, un equipo que pertenece a al Liga Provincial de Hockey Femenino del país de la hoja de maple.

Pero Demaiter se dio cuenta que el deporte de sus amores no le permitía tener los ingresos que ella deseaba, por lo que, en 2020, decidió retirarse emprender en OnlyFans.

“Es hora de decir adiós al hockey sobre hielo. Es hora de pasar la página y pasar al siguiente capítulo de mi vida, por primera vez no será mi foco número uno. Estoy ilusionada con el futuro porque todo lo que me has enseñado me permitirá triunfar”, escribió en sus redes, cuando se retiró.

Mikayla no cobra el ingreso a su OnlyFans, aunque vende la mayoría de su material privado, una estrategia con la que ha ganado millones de dólares.