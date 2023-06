“No me puedo sentar”: Paty Maldonado volvió a Tal Cual y Las Indomables

Como si nunca hubiera pasado el terrible accidente que sufrió, Patricia Maldonado reapareció esta noche en el programa Tal cual de TV+ y también en su espacio de YouTube, Las indomables.

Justo a las 10 de la noche reapareció por televisión abierta al lado de sus compañeros de trabajo Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela. Y aunque se veía igual que siempre, lo cierto es que ella misma le advirtió a sus colegas que le dolía todo, pero ellos de inmediato le dijeron que le habían traído una silla especial para que estuviera cómoda y contara todo lo que pasó.

“No me puedo sentar, todavía tengo hematomas, pero he tenido la suerte con todo lo que me ocurrió...” partió diciendo para relatar los detalles del violento accidente que sufrió hace una semana. También agradeció toda la preocupación y agradeció el ser parte de un canal pequeño pero con una “tremenda calidad humana”.

Patricia Maldonado en Tal Cual

La Maldito en YouTube

Junto a Catalina Pulido también apareció esta tarde en el programa de YouTube que ambas animan. Ahí, Maldonado habló sobre el accidente y cómo ha vivido los últimos días a raíz de este intenso momento.

“Estoy muy agradecida con el Hospital de Curacaví, muy agradecida de todo su personal. Los zurdos estaban pa’ la cagá. Lo encuentro maravilloso, me decía la gente ‘usted va a cambiar de vida’. No, yo sigo siendo la misma desbocada”, expresó.

“Sigo siendo anticomunista, voy a seguir diciendo lo mismo, nunca voy a cambiar. Lo que voy a cambiar es mi estrategia de trabajo, así que si ustedes piensan que yo me voy a morir buena están equivocados. Yo les voy a seguir diciendo las cosas en su cara”, agregó.

“Yo creo que todos tenemos una cuota de bondad y de maldad. (…) A mí me satisface esto porque al escribir una nota y poner todo eso pensaste en mí, para bien o para mal pensaste en mí, me tuviste en tu cabeza presente ‘vamos a escribir esto en contra de la Maldonado””, criticó.

“Los que dijeron ‘por qué no te moriste’, me tuvieron presente (...) Ustedes creen que a mí me puede afectar algo así? A mí me afectaría que algunos de mis amigos lo pusieran en duda, dijeran ‘¿será verdad lo que ponen los diarios?’, pero que la gente lo dicte, me da lo mismo”, reflexionó.

Sin embargo a pesar de todas estas críticas que lanzó en “Las Indomables”, agradeció el cariño que recibió tras el accidente. “Gente que no me conoce, gente de todas las partes del mundo me mandó cosas maravillosas y con eso me quedo, con la buena onda”, sentenció según consignó La Cuarta.

