Pese a polémica acusación en su contra: Willy Semler aparecerá en ‘Dime con quién andas’

Esta noche se estrena la nueva teleserie de Chilevisión titulada Dime con quién andas, la cual finalmente marcará el regreso de Willy Semler a la pantalla chica.

Pero su reaparición ya se vio empañada por las acusaciones de violencia sexual y psicológica de parte de una expareja del actor. Una joven, identificada en redes sociales como Grapevinegirl Arias, afirmó a Culto de La Tercera que el artista de 64 años la agredió psicológicamente.

“No lo denuncié antes porque me tenía amenazada. Me hizo firmar que no lo denunciaría a cambio de que él pagaría el arriendo del departamento donde vivo. Firmamos ante notario que él me mantendría, pero si denunciaba me decía que yo iba a terminar en la calle”, expresó.

Tras la acusación pública, el intérprete aseguró que era totalmente inocente, señalando que los dichos de la mujer eran “imputaciones falsas”. “Esto ha generado un injusto juicio público y la cancelación profesional, con gran dolor para mí, mi familia y amigos”, aseguró.

[ LEE TAMBIÉN: “¡Quedé pa’ la c...”!: Helhue explotó sin filtro por cobro “insólito” de TAG ]

Sí aparecerá

Tras varios dimes y diretes, especulaciones en la misma prensa, finalmente el portal Página 7 confirmó que Willy Semler aparecerá en la nueva teleserie, ya que no fue borrado de las escenas que estaban grabadas y donde interpreta al padre de una de las protagonistas.

En específico, el actor da vida al padre de Kari Ayala (Mane Swett), quien participó en un par de escenas, ya que su personaje asistirá al desfile de su hija, antes de que ella fuera estafada por su esposo Paulo Simone (Cristián Riquelme).

Por otra parte, durante el evento, la protagonista de la producción manifestará que su papá es su “fan número uno”. Pese a todo, producto de esta polémica, en mayo pasado Chilevisión confirmó que tomó una drástica decisión con respecto a la presencia de Semler en la teleserie que se grabó desde octubre de 2022.

De acuerdo a lo expresado por el director ejecutivo de la señal a El Mercurio, el actor grabó algunos capítulos antes de ser sacado del guion, por lo que aparecerá ocasionalmente en Dime con quién andas.