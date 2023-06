“¿Qué te has imaginado? A mí nadie me manda”: Mónica Ramos contó la reacción que tuvo su esposo al entrar a Gran Hermano

Este lunes se emitió el segundo capítulo de “Gran Hermano”, en donde ya se va conociendo la realidad de algunos personajes, entre ellas la más longeva del espacio, Mónica Ramos.

En una conversación con otro de los jugadores, la mujer de 77 años contó cuál fue la reacción de su esposo al enterarse que iba a ser parte del reality de CHV.

“Cuando supo que quedé seleccionada, le pegó a una mesa que tengo en un comedor, una patada”, contó a sus compañeros durante la cena.

“Me dijo: ‘¿Cómo se te ocurre participar, vieja ridícula, con el pelo morado?’”, agregó Mónica Ramos.

Sin embargo, ella no dejó que la pasaran a llevar y enfrentó con todo a su marido: “Yo también pesqué fuerza, y le pegué fuerte a la puerta de mi pieza”, comentó.

“Le dije: ‘¿Qué te has imaginado?. A mí nadie me manda. Mi padre era el único que me mandaba, y hace años que se murió. Si tú me dices que no, mala suerte nomás. Voy a ir igual’”, cerró y llegó hasta el encierro.