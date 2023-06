Tuvo que irse al aeropuerto con traje para llegar al matinal: JC Rodríguez y sus interminables horas de trabajo tras estreno de “Gran Hermano”

El pasado domingo se estrenó “Gran Hermano”, en donde Julio César Rodríguez fue el encargado de recibir a los participantes en la casona de Buenos Aires.

“Lo que vivimos fue muy lindo, quedamos muy satisfechos, contentos por los resultados porque era un desafío hacer un “Gran Hermano” en Chile. Es absolutamente en vivo, por lo que no es fácil hacer el primer capítulo, es una coreografía que hay que ensayar, que hay que darle ritmo, de eso se trata nuestro trabajo estos días”, comentó sobre la nueva apuesta de Chilevisión.

“Fue una bonita experiencia, bonito programa, el 360 que se arma es brutal. Imagínate, en Pluto 24/7 y las descargas han sido impresionantes, las reacciones de Claudio en Twitch, los memes, trending topic aquí y en otros país de sudamérica. Una locura”, aseguró a nuestro medio.

Asimismo, contó que “la fuerza y los vistos de Chilevisión no los tenía ni siquiera para un partido de Chile. Entonces, no es solamente el programa en sí sino que todo lo que está alrededor de él. Yo creo que ese 360 es único, brutal. De hecho, en este minuto hay miles de personas, no cientas, miles viendo el reality en este instante”, comentó.

“Estamos contentos con este desafío porque nunca habíamos hecho un “Gran Hermano” en Chile, un reality en directo. Aunque tiene cosas buenas, cosas malas y cosas más o menos, pero el desafío es ese”, sostuvo.

La apretada agenda

Con respecto a su agotador itinerario, el conductor de Chilevisión reveló que “apenas terminé ayer en la noche (el domingo) me vine a Chile, había un vuelo que salía súper temprano (...) tuve que salir del set a tomar el avión vestido, con la humita, el traje, para poder estar a las 8 de la mañana en el matinal y acompañar la gente”, reveló.

“¿Has dormido algo?”, consultó Publimetro.

“No, dormí en el avión pero muy poquito”, confesó.

Por último, JC nos dijo que las jornadas más duras fueron solamente el gran estreno y el día posterior, ya que este viaje a Buenos Aires fue una ocasión especial puesto nadie más podrá irrumpir en la casa de “Gran Hermano” porque, desde ahora, los animadores solamente entrarán a la casa por video.