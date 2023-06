“Andai hediondo a chingue”: revelador adelanto presenta al nuevo villano y mentor del “Chico” Olmedo en “Generación 98′”

Un prometedor episodio presentará este miércoles la teleserie “Generación 98′”, que en un fragmento del adelanto de su próximo capítulo mostró la aparición de un escabroso personaje relacionado al antagonista Hernán “Chico” Olmedo.

La figura paterna de un personaje que podría explicar las perversas motivaciones de Olmedo (Gabriel Cañas) y su intrincado plan para aprovecharse de sus excompañeros de colegio, los protagonistas de su traumática infancia y adolescencia.

Un clásico antagonista de Mega

Se trata del reconocido y galardonado Alejandro Trejo, actor que se ha caracterizado en las últimas producciones de Mega por interpretar a personajes oscuros y severos antagonistas, como los que han dejado huella en novelas como “Verdades Ocultas”, “Hasta encontrarte”, “Soy Lorenzo” o “Juego de ilusiones”.

El actor Alejandro Trejo se integrará a la teleserie "Generación 98'". Fuente: Mega.

En esta oportunidad, al parecer, su rol será relevante para la trama, principalmente por su vínculo de mentor con Hernán, a quien formará con su indiferente y abusiva relación paternal.

“Así que tú eres mi hijo. Hasta aquí te huelo, cabrito, andai hediondo a chingue. Anda a lavarte mejor”, es el primer diálogo que se escucha de parte de Trejo, en una escena en la que queda de manifiesto el vínculo sanguíneo de la pareja, debido a que Olmedo es el fruto de una relación entre una empleada de la hacienda del avezado actor.

La promesa de Alejandro Trejo

“Se parece mucho a usted, patrón”, es la respuesta de la mujer, quien al igual que Trejo no es enfocada en el adelanto donde se presenta la dolorosa infancia del protagonista.

“Si es así, yo me voy a encargar de la educación de este cabro. Pero lejos de aquí, a la capital. ¿No querís que tu cabro chico tenga un futuro? Pa’ que seas un hombre educado, profesional. Un Olmedo, como Dios manda”, prosigue el diálogo de Trejo, quien sobre el final del adelanto de la novela deja en claro sus intenciones respecto de Hernán.