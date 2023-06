De su primera vez juntos al anuncio de su embarazo: Así es la historia de amor de Kourtney Kardashian y Travis Barker

La pareja conformada por Kourtney Kardashian y Travis Barker se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues acaban de dar a conocer que se convertirán en padres.

Así que, a continuación, te contamos cómo ha sido su historia de amor.

La pareja está esperando a su primer bebé

A unos meses de su boda, los famosos dieron a conocer que pronto tendrán a su primer hijo en común.

Llamó la atención que Kourtney decidió darle la noticia a su esposo de una forma original, pues fue a uno de sus conciertos, con un letrero que decía: “Travis, I’m pregnant”.

Un detalle que no pudo pasar desapercibido fue que la socialité se inspiró en el video de “All The Small Things”, de Blink-182, el cual es uno de los más icónicos de la banda.

De esta forma, ella demostró que ha seguido de cerca la carrera de Travis, y fue una forma de hacerle saber que lo admira.

Aquí puedes ver el videoclip original:

El inicio de su romance

Desde que Kourtney llegó a la vida de Travis, la pareja se ha vuelto inseparable.

Él se dio a conocer por medio de la banda Blink-182, que es una de las más representativas del Punk Rock en la actualidad.

Por lo que la combinación parecía algo bizarra, ya que ella es reconocida como una socialité e influencer.

Se conocieron en 2018, pues los hijos de ambos tenían profesores en común; además de que eran vecinos.

Así fue como comenzaron a convivir y a frecuentarse, hasta que surgió el amor entre ellos.

Es por eso que Travis tenía apariciones especiales en “Keeping Up With The Kardashians”.

Su compromiso y boda

Tras un año de amistad comenzaron una relación amorosa, y luego se comprometieron.

Fue en abril de este año que contrajeron matrimonio, y celebraron el momento con una gran fiesta.