Ex Miss Perú, ahora trabaja como mesera en EU y emprende en OnlyFans

Es una realidad que el destino le juega de diferentes formas a las personas.

Hay una gran cantidad de ejemplos de hombres y mujeres que disfrutaron de las mieles del éxito, para después perder su fortuna o estar en una mala racha, en la que deben pelear más para sobrevivir.

Tal es el caso de Lesly Reyna. Habrá algunos que la recuerdan, mientras que otros no sepan de quién se trata.

Lesly Reyna, de Miss Perú a EU y OnlyFans

Ella alcanzó la fama en 2021, cundo se coronó como Miss Perú Eco.

Aunque fue una de las mujeres más hermosas del país inca y el mundo, después optó por embarcarse a la aventura a Estados Unidos, donde trabaja como mesera.

La joven, de 29 años, charló con el influencer Suleymandolaev, quien se la topó por las calles de Nueva York, y no desaprovechó la chance de mantener una plática con la sudamericana.

Reyna reveló que ya tiene cerca de un año y medio viviendo en “La Gran Manzana”, junto a su mamá y sus hermanos, a quienes debe mantener con su empleo.

Aunque es cierto que el “Sueño americano” es un objetivo de millones de personas, que tienen la idea de cambiar su calidad de vida, también es cierto que no es nada sencillo la sobrevivencia de Lesly Reyna.

Ella tiene gastos que superan los tres mil dólares entre renta, comida y ras necesidades personales, por lo que la modelo peruana tuvo la necesidad de otra fuente de ingresos, algo que encontró en OnlyFans.

La ex Miss Perú cobra 24 dólares al mes por suscripción en la plataforma de contenido para adultos, además de que tiene una oferta de 67.47 por tres meses.

En su perfil comparte material íntimo y llega a facturar cerca de cinco mil billetes verdes al mes.

“Lo que no ven en mi Instagram y en mis redes, esto es más exclusivo para mis fans. Y si puedo generar ingresos de esto, no lo voy a desaprovechar. No tengo porque ocultarlo. Siento que es una manera inteligente de capitalizar la llegada que tienes en las personas.

“Cada mujer es libre de decidir si hacerlo o no, de capitalizar su fama o atención. A mí me independiza como mujer, y siento que esto me empodera”, dijo la modelo sudamericana.