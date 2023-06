La Inteligencia Artificial vislumbra cómo serán las casas del futuro: con hologramas, robots y más

La Inteligencia Artificial generativa se está convirtiendo en una ventana hacia el futuro. Esta tecnología, cuyo desarrollo apenas comienza, nos da una visión amplia de varios elementos.

El Daily Mail británico realizó un ejercicio con la IA Midjourney: cómo serán las casas del año 2050. Pero lo hizo consultando primero a expertos futuristas, e introduciendo las descripciones como prompt para que la tecnología genere las imágenes.

El resultado es el de hogares enormes con paredes de cristal para aprovechar la luz del sol, techos y pisos con nanotecnología y entornos de realidad aumentada.

Así serán las casas del futuro Según la Inteligencia Artificial Midjourney

Ian Silvera, uno de los expertos consultados, dijo al diario británico: “Los dispositivos portátiles habilitados para realidad aumentada también podrían dar vida al hogar, sus accesorios y dispositivos”.

Editor del portal Future News, Silvera pone como ejemplo “un holograma de Gordon Ramsay enseñándote a cocinar o JRR Tolkien narrando sus propios libros en tu habitación, gracias a la tecnología IA y AR, podría llegar antes de lo que piensas”.

La nanotecnología será clave en las casas del futuro, y así lo muestra la Inteligencia Artificial

Otro experto que conversó con el Daily Mail es Mike Ralphs, jefe de tecnología de la empresa Quintain Living.

“Con el uso de nanotecnología y realidad aumentada, las superficies pueden mostrar diferentes colores, texturas o incluso proyectar imágenes para personalizar el hogar”, resaltó Ralphs.

Pero si algunos hablan sobre casas enormes, otros consideran que los espacios serán cada vez menores. El informe Futurology: the new home in 2050, de la Fundación NHBC, así lo indica.

“El creciente número de personas mayores y jóvenes que no pueden salir de casa significa que el alojamiento multigeneracional será más común”, señala la fundación.

En todo caso, la Inteligencia Artificial Midjourney presentó los resultados en imágenes. Veamos a continuación varios elementos. ¿Coincides con ella? ¿Piensas que así se verán las casas del futuro?

