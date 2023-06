Madre Leona: Feo comentario de Fran García-Huidobro contra Maite Phillips sacó conchas a su mamá

En los primeros días del reality show “Gran Hermano” Chile, los concursantes ya están envueltos en polémicas que trascienden la pantalla. La controversia se desató cuando Maite Phillips utilizó la “Nominación Espontánea” para emitir votos anticipados.

En este sentido, debía distribuir 3 y 2 votos entre los participantes. Escogió a dos mujeres de la casa: Jennifer Galvarini, conocida como “la Pincoya sin glamour”, quien recibió 2 votos, y Francisca Maira, la joven rubia que compararon con “Luli Love”, a quien le otorgó 3 votos.

[ LEE MÁS: Maite Phillips se convirtió en la primera villana de Gran Hermano y nominó a dos compañeras ]

La razón detrás de su elección fue que ambas habían sido responsables de abastecer la despensa de la casa, pero no cumplieron con las instrucciones del resto de los compañeros. Maite Phillips explicó en la sala de confesiones que el tema de las compras afectaría significativamente a la dinámica del hogar.

En el programa Prime, Fran García-Huidobro fue dura con Maite Phillips al señalar: “A mí, lo que me llama la atención es que, cuando ella está discutiendo con Francisco sobre la compra del supermercado, dice que se equivocaron”, comenzó.

“Y después, rata asquerosa, va así (imitando a un ratón) ‘quiero hacer la nominación espontánea...’ estoy hablando de cómo se ve”, manifestó la opinóloga.

En una entrevista con LUN, Vasty Barril, madre de la participante Maite Phillips expresó su desacuerdo con la actitud de la personalidad televisiva. “Creo que Francisca trate de rata asquerosa a mi hija y aunque hubiese sido a cualquier persona, no me parece, no corresponde, porque ella es un referente social y porque no tenemos que tratar así, verdad que no, por muy Francisca que sea”, manifestó.

“Bueno yo sé que cada cosa que uno dice es su propio reflejo también... Buena onda pero respeto”, concluyó finalmente.