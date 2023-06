Mientras a ‘Bennifer’ los acusan de falsos, Shakira y Hamilton son más sinceros según los fans

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron una de las parejas más queridas del espectáculo desde que volvieron a estar juntos tras diez años separados.

Lo que parecía una historia de amor de “dos almas destinadas a estar juntas”, terminó siendo señalada de falsa por las actitudes que ambos han mostrado, especialmente tras casarse.

Ya han sido varias las ocasiones en las que los fans señalan qué actitudes delatarían que está fingiendo como el que J.Lo sea captada regañando a Affleck o este haciendo rabietas o gestos de hastío en los eventos en los que aparecen juntos.

Jennifer Lopez La pareja acudió a la premier de The Flash y se dejaron ver muy enamorados (Phillip Faraone/Getty)

Y es que aunque Bennifer se esfuercen en mostrar que están más enamorados que nunca, no están convenciendo a todos. “Claro que les queda disimular para vender...Ya se los a visto enojados muchas veces”; “Caras vemos corazones no sabemos”; “Se nota que siempre está obligado”; “Él es rehén de J.Lo”, se lee.

A diferencia de estos, los fans anhelan que el supuesto romance entre Shakira y Lewis Hamilton se concrete pues aunque no han confirmado o desmentido nada, también hay señales que delatan el interés.

¿Shakira y Lewis Hamilton están juntos?

Desde que Shakira llegó a Miami se ha rumoreado que el campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, está interesado en ella. Las primeras sospechas surgieron cuando la colombiana fue captada en una fiesta privada de Hamilton y posteriormente ella viajó hasta España para verlo correr en el Gran Premio de España. Ahora ha trascendido que pronto podrían irse de vacaciones juntos por primera vez.

Shakira y Lewis Hamilton Foto: Twitter (Foto: Twitter)

Algunos medios como Vaniatis han informado que recientemente cenaron juntos en Barcelona el fin de semana y que incluso dieron muestras de cariño en el paddock del Circuit de Catalunya.

“En el paddock de Montmeló hubo caricias y hasta se besaron”, se lee según testigos.

Fue Jordi Martín, periodista que ha seguido toda la separación de Shakira y Piqué de cerca, quien aseguró al programa ‘Amor y Fuego’ que ahora estarían planeando sus vacaciones juntos. “Hamilton y Shakira planean irse de vacaciones juntos y ya conozco el destino”, dijo. “Es un país del Caribe, un viaje corto de una hora”. Martín agregó que “quieren tomarse la relación tranquilamente”.

Hamilton El corredor de la F1 ha ganado gran popularidad en redes sociales (Instagram)

En redes sociales, fans han señalado que les gustaría que Shakira y Hamilton estén juntos. “Me encanta el cambio Shaki, ojala tenga mucha suerte con este chico, hacen muy buena pareja”; “Ve tras él Shaki no mires hacia atrás tienes derecho a ser feliz no le quitaste la pareja a nadie vive ama y no te importe lo q digan”; “Que recompensa mi Shakira ese moreno te va a hacer muy feliz y te va a dar lo que piqué te dió a medias”; “Shakira es bonita y Lewis mucho mejor que el ex, a llorarle a los muertos, luto a ningún hombre!!! Bien por ella”; “Me gusta esa pareja esta muy bien. Hamilton para la hembrona de Shakira”, se lee.

Además, ante los seguidores de la colombiana, el piloto de carreras ha dado señales de ser más sincero pues “tiene una gran educación”, “ama a sus dos madres” y “es trabajador”.

El siete veces campeón del mundo constantemente honra a sus dos madres (su mamá biológica y su madrastra), algo que va con los valores de Shakira pues ella también suele compartir el amor y agradecimiento que tiene por sus padres.