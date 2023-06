Shakira le arruinó los planes de boda a Piqué con ‘la moza’: esto fue lo que le hizo

La filtración de las confesiones de Shakira le estarían arruinando por completo los planes de boda a Piqué con Clara Chía.

Esto se debe a que el deportista de 36 años estaría muy molesto no solo porque la barranquillera expuso gran parte de sus sentimientos y dolor ante un juzgado al que “no le interesaría” esa parte de su vida, sino que dejó en evidencia “lo cobarde” e “irresponsable” que él fue en la relación.

Shakira y Piqué La cantante se defiende en el juicio por "fraude fiscal" (@shakira / @3gerardpique/Instagram)

Y porque luego de ello le habría exigido que le regrese a Milan y Sasha a Miami para que no asistan al matrimonio de su tío Marc Piqué. Y es que en esa fecha especial para su familia, los pequeños podrían toparse con la novia de su padre, situación que siempre ha tratado de evadir la colombiana a quien le habrían comentado la intención que tendría su ex con ‘la moza’.

¿Las confesiones de Shakira atrasarían los planes de boda de Piqué?

Según anunciaron las ‘Mamarrazzis’ en su programa, la filtración de las confesiones de Shakira y todo lo que ella arriesgó para hacer feliz a Piqué no solo le atrasarían los planes de boda, sino que le generarían un nuevo malestar al deportista.

Sobre todo, porque este fue abordado en el aeropuerto de Miami por algunos paparazzis que le hicieron mucho hincapié sobre cómo iban los preparativos de su matrimonio.

Shakira / Piqué y Clara Chía Youtube Shakira: "Shakira - Don't Wait Up (Official Video)" / Instagram: @3gerardpique (Youtube Shakira: "Shakira - Don't Wait Up (Official Video)" / Instagram: @3gerardpique)

Esto lo alteró hasta el punto de que prefirió no responder nada y en su lugar abría el paso para evadirlos de forma muy agresiva, sobre todo porque ante esta eventualidad él iba acompañado por sus pequeños.

Esto es algo que confirmó la periodista Lorena Vásquez en ‘Y ahora Sonsoles’, ya que refirió que el español se disgustó con los medios por no respetar a Milan y Sasha y que hasta se indignó al saber que ellos estarían hablando de su boda.

Porque al parecer él y su novia no tienen en planes su enlace matrimonial y que todo lo que se ha especulado es completamente falso. De ahí su enfado.

Incluso, la periodista aseguró que: “De momento no hay boda, no están preparando nada...Si no me mienten mis fuentes, que normalmente son muy buenas, no hay boda”.