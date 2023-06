‘The Other Two’: las risas y lágrimas de las familias de los influencers de hoy

En ‘Entourage’, otra gran serie de HBO, se hablaba de un actor y su grupo de amigos, que resultaban ser entre sus asistentes y su cohorte de zalameros parásitos que se pegaban de su fama al extremo. No muy diferente de lo que hizo toda la familia Kardashian a partir de Kim, por ejemplo, o lo que hizo la familia Osbourne e incluso Ashlee Simpson, que le debe todo a Jessica, su maltratada hermana.

Pasa lo mismo, pero en tiempos frenéticos de redes sociales e influencers, con la familia Dubek, cuyo benjamin, Chase, se convierte en un influencer global. ¿Y cómo no aprovecharse de los millones repentinos y la sobreexposición cuando eres un actor fracasado en tus treintas (Cary Dubek, interpretado por Drew Tarver) o una bailarina que ya no tiene su cuarto de hora (Heléne Yorke como Brooke dubek) o cuando eres una madre y quieres ser más que eso (Molly Shannon es la apabullante Pat Dubek)

De eso se ha tratado la serie ‘The Other Two’ en dos temporadas y ya lejos de sus roles iniciales, Pat es una ‘momager’ cual las Kardashian, Cary un Ryan Seacrest wannabe y Heléne no tiene nada que envidiarles a los odiosos asistentes de los Roy en ‘Succession’.

Desde NUEVA MUJER, se conversó con los tres protagonistas de la serie sobre cómo la fama puede cambiar una familia. O ser aprovechada.

¿Cómo han visto la evolución de sus personajes? Parecen las Kardashian cuando comenzaban.

Heléne Yorke: ¡son tan desesperados! ¡Harán lo que sea! ambos personajes siguen escalando y logrando hacer que sus sueños se cumplan, de las maneras más alocadas posibles.

Drew Tarver: son un poco como escaladores sociales dentro de la industria del entretenimiento, donde les cuesta mucho encontrarse a sí mismos, y saber quiénes son. Intentan ser ellos mismos y ser felices a pesar de que siguen intentando encontrar el éxito.

En el caso tuyo, Molly, ¿cómo pasaste de ser una “momager” como Kris Jenner a una superestrella más grande que tus propios hijos en la serie?

Molly Shannon: ¿cierto? El nivel de fama que alcanza Pat, mi personaje, es increíble. Toda la familia se vuelve muy exitosa en esta temporada, pero buscando balancear las dinámicas dentro del éxito y la fama y que no se descarrile la familia.

Además, son unos personajes que están bajo la sombra de su hermano menor. ¿Cómo se sienten al respecto?

Heléne Yorke: en la primera temporada se ve que hubo una situación con toda la fama del hermano menor. En la segunda temporada estaban bajo la sombra de su madre, pero en esta, recurrimos a estrellas invitadas que apelan a la personalidad de estos personajes y constantemente se están comparando con ellos. Así demuestran la constancia con la que uno se compara profesionalmente a otra persona cuando no debería ser así. Tienes que ser consciente de dónde quieres estar en la vida.

Drew Tarver: ambos tratan de encontrar ese balance entre vivir en la fama, pero distanciándose a la vez de la misma. También buscan la forma de ser más exitosos por sí mismos. No es fácil estar en ambas situaciones: la del ser autónomo de tu familia, pero seguir buscando esa fama que tanto anhelan ambos personajes.

Molly Shannon: este es un camino que están recorriendo juntos. Pat tiene problemas intentando llevar esta nueva vida, pero aprecia la oportunidad que se le dio. Igual hay cosas que no le gustan. Siente que está viviendo en una caja de vidrio. Pienso que sus hijos son iguales y todos aún se adaptan a este estilo de vida.

También hay un lado fuerte de interpretar estos personajes porque se enfrentan a la presión. ¿Cómo la han sentido en sus vidas?

Heléne Yorke: estar en esta industria en la vida real y en la ficción, siempre exige un nivel de conciencia al saber que siempre se está bajo presión. Sabes que estarás feliz alcanzando la cima, pero después está la misión de mantenerla, porque creer hay que estar en ese nivel es la única forma de ser felices.

Drew Tarver: es muy difícil no compararte con otras personas que están en una mejor posición que tú. Siempre estará la comparación con el tipo de fama que tiene el resto de la gente . Si no te sientes bien contigo mismo, terminarás buscando la fama que otros tienen, pero que sabes que tú no podrás alcanzar aún.

Pat, sin duda, se convierte en la gran estrella de esta temporada, como fue esto para los protagonistas y para ustedes el compartir elenco con Molly Shanon.

Heléne Yorke: en esta temporada ella es la más exitosa, a niveles que ni tú sabrías que ella logró llegar. Es raro verla en esta posición, y lo interesante es ver lo común que es para ellos ver esta situación.

Drew Tarver : añadido al el hecho de que los protagonistas se encuentran en un ambiente de tanta fama, gracias a su familia y a la empresa que hay detrás, en varios momentos buscarán alejarse de esas dinámicas familiares, pero no lo conseguirán. Ese es el punto.

Molly, ¿tú qué tienes que decir al respecto?

Molly Shannon: creo que Pat siempre tiene problemas con el balance en su vida. No quiere dejar de un lado a su propia familia y se entristece: ser madre es lo más importante para ella, y siempre vuelve a esas raíces. Amo de los directores el cómo logran llevar esto a la comedia. Por otro lado, es increíble interpretar a un personaje como ella. Tiene un imperio, es un magnate, y jamás interpreté un personaje así en mi vida. Fue muy divertido: la ropa, su seguridad, como ha cambiado para mejor y de forma sofisticada. En esta temporada hubo un salto temporal de 3 años y ahora se le ve como una mujer profesional en su campo y se le ve más segura en sus propios zapatos.

Con tantos años siendo un ícono de la comedia, ¿qué es hacer reír en ‘The Other Two’?

Molly Shannon: la comedia es muy técnica. Incluso con los chistes hay que saber en qué momento darlos. Los comediantes son como músicos, porque la comedia también viene con una estructura, va de apoyo con la pronunciación, la expresión, y otros elementos complementarios.

“Inspiré a Pat en todo ese arquetipo de madre que es manager de sus propios hijos. Sharon Osbourne, Kris Jenner, Brooke Shields. Es un trabajo enorme”.