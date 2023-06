Berta Lasala protagonizó un escandaloso chascarro en “Claudia Conversa”: “¡Ahora me van a echar!”

La actriz Berta Lasala protagonizó un chistoso chascarro en la edición de la tarde del programa “Claudia Conserva”. Ella estaba preparando una sopa de champiñón para capear el frío.

Lasala mencionó que había gente que la criticó por no lavarse las manos antes de cocinar, por lo que ahora aseguró a las personas que sí se lavó las manos está vez.

La panelista continuó cocinando, y Claudia Conserva procedió a hablar de la cantante estadounidense Taylor Swift, quien decidió no visitar nuestro país en su gira por Latinoamérica, cuando se vio cómo Berta se complicó y se le cayó el hervidor.

“El ‘Pollo’ me va a matar...”

Un gran estruendo se escuchó en el estudio, debido a que era un hervidor de vidrio. “¡Oh, Berta!”, exclamó la animadora, quien se llevó las manos a la boca, al igual que sus sorprendidas compañeras de trabajo Fran Conserva y Titi García-Huidobro.

“El ‘Pollo’ me va a matar, ¡ahora me van a echar! (...) (Él me dirá) ‘vienes dos veces a la semana y mira la cagada que te mandaste’”, señaló la actriz.

“Hoy día no vino la Berta, vino la hermana estúpida de la Berta”, bromeó la panelista. Claudia calmó a su amiga, y le dijo que no se preocupara.

“Lo terrible de la cafetera, esa era de la abuelita del Pollo, la heredó porque fue el primer hervidor eléctrico. Así que ni le digai”, dijo Claudia. Al escuchar esto, Berta dijo: “¡Ay, maldita desgraciada! ¡No me digas eso!”.

Todas las panelistas comenzaron a ayudar para limpiar el piso y recoger los trozos de vidrio que estaban en el piso.