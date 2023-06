Camila Flores sobre funa de Pablo Mackenna por caso Mía: “Esta persona no merece mayor análisis”

La diputada Camila Flores (RN) será una de las invitadas al programa “Podemos Hablar” que Chilevisión emitirá el viernes en horario estelar. En la oportunidad, la legisladora se referirá a la polémica surgida tras la conferencia de presena conovocada por el caso de Mía, una lactante que murió de nuemonía a la espera de una cama hospitalaria en Quilpué.

Flores fue custionada al citar a este punto de prensa pues hubo quienes acusaron de hacer utilización política de un hecho doloroso, como lo hizo el escritor Pablo Mackenna, a través de su cuenta de Twitter.

Consultada al respecto por el conductor, Jean-Philippe Cretton, la parlamentaria señalará que “mira, no me arrepiento en lo más mínimo, porque tengo una guagüita de siete meses, un poco mayor que Mía”.

“Tengo el honor y el privilegio de poder trabajar junto a Nicole y a Nicolás, qué son los papás de Mía, para sacar adelante la Ley Mía. Ellos lo único que buscaron fue visibilizar esto para que no mueran más niños efectivamente por falta de atención en nuestro país, y efectivamente después que esto se hizo público”, argumentará.

En este sentido, Flores dio a entender de la importancia de su acción. “Si Mía no hubiese tenido el conocimiento, no se hubiera conocido esto públicamente, probablemente no hubiera sido tema y la verdad es que cuando tú ves ese dolor de los padres, pero hay una resiliencia por parte de ellos y te dicen ‘No, nosotros queremos pelear por esto, queremos dar entrevistas por esto, hablar de esto, visibilizar esta situación’”.

Pablo Mackenna

Respecto a la “funa” que le realizó el escritor y exrostro televisivo Pablo Mackenna, quien tildó la exposición mediática del caso de la bebé fallecida de “show inmundo” en redes sociales, la Camila Flores responderá sin pelos en la lengua.

“Mira, yo me las tomo como de quien viene la verdad y lo importante es que a este señor le salió a responder la misma familia de Mía, yo no tuve que decir absolutamente nada”, opinará la diputada.

“Salió, de hecho, una tía de Mía a responder a través de la misma red social de Twitter. Con eso yo creo que basta y sobra, no me merece esta persona un mayor análisis”, sentenciará.