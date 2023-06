Fran García-Huidobro le respondió con todo a los críticos del “Gran Hermano”: “Eso significa que lo están viendo”

La comunicadora que forma del panel de expertos del reality “Gran Hermano”, Fran García-Huidobro, respondió a los críticos del programa, quienes afirman que está “fome y arreglado”.

La animadora llevó su respuesta a sus historias de Instagram, donde partió diciendo que: “Les quiero decir que amo amo profundamente que me escriban para decirme que no ven el reality, que es fome, que está malo, que no les gusta y que está arreglado”.

“Eso significa que lo están viendo, así que denle no más. En la televisión, el amor y el odio valen exactamente lo mismo. Si no lo quieren ver, es voluntario, entiendo que no es cadena nacional”, continuó Fran García-Huidobro.

“No es necesario que me avisen que no lo están viendo, porque de seguro lo están viendo. Un abrazo, los que quieran seguir Gran Hermano (pulgar para arriba), y los que no (repitió el gesto) también”, cerró la “Dama de Hierro”.