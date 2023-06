“Generación 98″ dividió a televidentes: hijo de Paula se enteró que está enamorada de otra mujer

Durante el capítulo de la noche del miércoles en “Generación 98″, Paula (Pin Montané) le confesó a su hijo Gabriel (Beltrán Izquierdo) que estaba enamorada de una mujer, desatando el llanto del pequeño.

El niño quiso irse a la casa de su papá Tomás (Felipe Rojas), quien debió consolarlo en una dramática escena.

“La Coca no es su amiga, es su polola”, le dice el niño entre lágrimas a su papá y le pide quedarse con él y no irse a vivir con ella como quería.

“La mamá me mintió”, terminó.

La opinión en redes

“Como van a ver normal una situación, en el cual el niño ha visto a su mamá y papá juntos y ahora sabe que la madre no quiso más a su padre porque encontró un nuevo amor, y nada mejor que una mujer...😮que fuerte”; “El problema no es la orientación sexual, es la falta de honestidad”; “En este siglo no pueden seguir pasando estas cosas, creo que en el siglo pasado las mujeres tanto como los hombres tenían que esconder su orientación sexual, llegar al punto de cazarse y tener hijos, pero hoy en día esto ya no puede pasar, lo digo porque tube muchos amigos y amigas con esas frustraciones, y hacer sufrir a su descendencia”, dicen algunos de los comentarios.