La pareja sigue sorprendiendo: Ignacia Michelson y Marcianeke revelaron que adoptaron a una cabra de mascota

La pareja de Ignacia Michelson y Marcianeke constantemente entregan una nueva novedad que llama la atención de sus seguidores. Ahora sorprendieron con la mascota que adoptaron, la cual no está dentro de los animales más usuales que adoptan las personas.

Se trata de una cabra, a la cual nombraron como “El Mee”, que vivirá en una parcela grande, de acuerdo a lo señalado por Michelson. La DJ en sus historias contó que la mascota fue un regalo, y que tiene un mes y dos semanas de edad.

Ella admitió que ha tenido su dificultad tener esta mascota, “igual es complicado tener una cabra, yo pensé que sería como un perrito. En verdad, no es tan así, igual es difícil (...) Hay que tener tiempo y dedicación”, señaló.

De igual forma, Ignacia Michelson aseguró que siempre ha sido amante de los animales desde muy niña. “Desde chica me han gustado los animales. Nunca me he llevado tan bien con las personas, porque a las personas les carga que uno sea sincero o les digan sus verdades”, afirmó la exchica reality.

Historias de Ignacia Michelson Fuente: Instagram