La pena de Mario Velasco: su hija se va a vivir a Estados Unidos

El animador de “Zona de Estrellas”, Mario Velasco, no lo está pasando bien. Y es que reveló en el mismo programa que su hija Julieta se va a vivir con su madre, Carolina Mestrovic, a Estados Unidos.

La exchica Yingo vive en Estados Unidos junto a su marido y durante este tiempo, Velasco vivió con la pequeña, pero ahora la situación cambiará. “Estoy disfrutándola porque en julio se va a vivir con la Caro, es algo que también es importante para la vida de la Julieta, el vivir con su mamá, y también para la Caro”, dijo.

Y esto también lo ha hecho pensar su vida fuera de Chile. “He pensado incluso en irme a Estados Unidos a probar suerte en cualquier cosa que me permita seguir con su crianza y educación cerca de ella. Y en otros momentos digo chuta, no sé. Son muchas cosas las que pienso. Pero siempre como máxima en todo esto es que la Julieta esté bien”, agregó.

Respecto a la decisión de la partida de su hija, explicó que fue tomada en familia. “Me da un poco de nostalgia, un poco de pena cuando hablo del tema. Pero, por otra parte, me voy calmando con la idea de que para la Julieta va a ser una muy bonita experiencia”, sentenció.