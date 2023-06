“Nunca hice ninguna maldad más que esa y fue por amor”: Diana Bolocco confesó la mayor locura que hizo por su pololo

Diana Bolocco fue la nueva invitada en el programa de YouTube de Pamela Díaz, “Sin Editar”, en donde habló de sus antiguas relaciones sentimentales.

En el espacio online, la animadora de “Gran Hermano” reveló que su mayor locura por amor fue “robarle el auto a mi mamá, cuando era chica”.

“Porque quería ir a ver a mi pololo, que no era pololo, lamentablemente para mí. Y me fui y le robé el auto, esa es la locura más grande, porque yo era obediente, súper buena, yo nunca hice ninguna maldad más que esa y fue por amor”, comentó Bolocco en la conversación con la “Fiera”.

“Pero casi me desbarranqué, porque yo vivía en un cerro, pero no me arrepiento. Aunque me hubiera desbarrancado habría valido la pena”, complementó.

Sin embargo, según sus palabras, el sujeto no sentía mucha atracción por ella. “Era el medio mino, pero no me pescaba tanto... Me gustaría verlo. Tal vez solamente para ver cómo han pasado los años por su cuerpo”, agregó Diana Bolocco.