Pancha Merino sin ganas de revivir su pasado en “Adrenalina”: “Me da una vergüenza cuando la tocan en los matrimonios”

La panelista Pancha Merino recordó en “Tal Cual” una de las teleseries más icónicas en la que trabajó durante su carrera actoral, “Adrenalina”. Esto después de su junta con sus excompañeras de la producción de Canal 13, Berta Lasala, Alejandra Herrera y Aranzazu Yankovic.

Por esto, en el programa pusieron la reconocida canción de “Adrenalina”, “Atrévete a amar” de Sol Azul, y José Miguel Viñuela le preguntó si es que le pasa algo al escuchar el tema.

“A mí esta canción me da una vergüenza cuando la tocan en los matrimonios. Me escondo, ¡adentro del water voy!”, exclamó la panelista. “Me da vergüenza hueón, que te estén tocando una canción que bailaba a los 20 años, ahora tengo 50″, agregó.

Por otro lado, Pancha Merino señaló que una de sus amigas no comparte esta opinión. “A la Ale Herrera le encanta, se pone al medio de la pista a bailar con la novia. Atroz hueón, yo me muero”, contó.

Raquel Argandoña le dijo, a modo de reconciliación con este recuerdo, que la canción la hizo famosa. “Linda canción, pero es pasado, pasado pisado”, cerró Pancha Merino.