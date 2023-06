Priscilla Vargas respondió sin filtro a pregunta sobre José Antonio Neme: “Si él fue, había una cámara de televisión...”

La animadora del matinal “Tu Día”, Priscilla Vargas participó en una dinámica de Ignacio Gutiérrez, quien estaba adelantando el formato del próximo estelar de Canal 13 del cual estará a cargo, “El Purgatorio”.

Este estelar consiste en poner a los famosos en aprietos, imaginando su muerte y recordando sus actos pasados, para que el público elija si es que se van al cielo o al infierno. Por esto, Nacho colocó a Pri en el supuesto de que era su funeral, partiendo con la buena onda y el cariño que expresaran Repe y Michelle Adam en su memoria.

Sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que le aseguró que a su funeral también fue José Antonio Neme, quien hace unas semanas lanzó una crítica en contra de ella, Repe y Sepu, señalando que antes eran periodistas de teleprompters.

“Seguramente (asistió al funeral) porque había prensa, porque de otra manera no me lo explico”, dijo tajante la animadora. “Si él fue, había una cámara de televisión. No tengo ni una duda, si no había cámara de televisión, ni un medio, nada, jamás hubiese estado ahí”, continuó Vargas.

En seguida a esto, Gutiérrez le consultó si es que Neme había llorado en el funeral, por lo que Priscilla Vargas contestó “obvio no”. Michelle Adam y José Luis Repenning estaban callados mientras su compañera respondía, y el amigo de Pri, se rió diciendo: “¿En verdad estamos al aire?”.