Se está poniendo rara la cosa: Participantes de “Gran Hermano” revelan teorías conspirativas y aseguran que Taylor Swift es ‘reptiliana’

En las últimas emisiones de “Gran Hermano”, Benjamín Lagos, Alessia Traverso, Lucas Crespo y Estefanía Galeota llamaron la atención de los televidentes tras revelar unas particulares teorías conspirativas sobre la vida

Esta particular conversación comenzó en la mañana del miércoles, cuando Estefanía Galeota mostró su tatuaje relacionado con un ser de otro mundo, a lo que Alessia Traverso le comentó: “Yo no me tatuaría esa huevada, porque los alienígenas no son buenos. Porque no son alienígenas, son seres de otras dimensiones. Filo”.

En ese momento, hicieron alusión de que las personas que están en los gobiernos están relacionados con los seres de otros planetas.

“Los reptilianos también existen, y pueden cambiar de forma”, complementó su idea en la charla.

Por su parte, Estefanía Galeota habló sobre la cancelación de la serie animada “Trabajo Incógnito”, la que habla de conspiraciones: “Mostraban a los illuminatis, que Taylor Swift, Lady Gaga, la Reina (Isabel), eran todos como reptiles”, dijo.

“Llegó una civilización alienígena”

Lucas Crespo también quiso aportar a esta charla, y aseguró que “hay información que ellos saben que, si las comparten, va a haber un caos”, a lo que Alessia dijo que “No les conviene compartirla porque toda la forma en que está formado el sistema es para el beneficio de ellos”.

“El objetivo que tienen es unir a todas las naciones y ya no crear países por separado, sino que la humanidad entera y que sea gobernado por un grupo. Eso es el objetivo. Por eso se fueron creando las pandemias de confinamiento para el control de masa”, continuó la joven de Viña del Mar.

“Hay una teoría que dice que llegó una civilización alienígena, modificó el ADN del mono y de ahí salimos nosotros en vez de la ‘evolución’”, complementó. Mientras que sus compañeros expusieron que “estos seres están infiltrados en nuestra sociedad”.

Asimismo, Benjamín Lagos comparó esta teoría con el anime “Shingeki no Kyojin”, asegurando que la serie “es la descripción de la Matrix: un grupo chico de personas controlados por un gran grupo grande de personas que no saben que existen”.

Acá te dejamos la conversación: