“Se me cerró la garganta”: Diana Bolocco pasó susto durante transmisión de Gran Hermano

La animadora de Gran Hermano, Diana Bolocco, hizo pasar susto a todos en el estudio durante la transmisión del estelar del reality de CHV, luego que se atorara y no pudiera hablar, quedándose literalmente sin voz.

Fue cuando realizaba una mención publicitaria de una marca de shampoo cuando de pronto no le salió el habla y avisó a duras penas que no podía seguir, obligando al programa a irse a comerciales.

“Programa en vivo... No puedo seguir hablando... Yo creo que sí, se me cerró... Vamos a una pausa... perdón”, dijo tosiendo.

“Diana Bolocco se quedó sin voz en plena gala y mandó al corte. #GranHermanoCHV”, “Medio pollo la Diana bolocco en gran hermano, mi abuela anda igual JSBSKNSKSNSKSJ todo el día escucho pollos”, “¿Qué le habrá pasado a Diana Bolocco?”, fueron algunas de las reacciones que generó en redes.

Diana Bolocco explicó percance

Al regreso de la tanda comercial, Diana Bolocco aclaró que solo se trató de un pequeño incidente.

“Estoy bien. No me tragué una mosca ni nada. Solamente se me cerró la garganta y no podía hablar. Cosas que pasan porque es un programa totalmente en vivo”, explicó, para luego dar paso a la mención publicitaria que había quedado pendiente.

“Esto lo hace una verdadera profesional que apuesta por respetar la pauta publicitaria otro tal vez pasaba de largo con un simple ‘Gracias Pantene’ y ella retomó TODO EL PNT. Esto es para vos Diana Bolocco”, le comentó una usuaria en Twitter.