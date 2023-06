¿Shakira y Alejandro Sanz comprarán una propiedad juntos en Miami? Esto es lo que se sabe

En medio de los rumores de una posible relación entre Shakira y el piloto Lewis Hamilton, ahora se ha dado a conocer que, supuestamente, la cantante y su colega Alejandro Sanz están planeando adquirir una propiedad en conjunto.

Aquí te contamos qué es lo que se sabe, y te mostramos cómo ha sido la amistad de los intérpretes de “La tortura”.

Los rumores sobre Shakira y Alejandro Sanz

De acuerdo con el programa español “Socialité”, los cantantes estarían comenzando una relación, siendo el supuesto romance de la colombiana con Hamilton sólo como un distractor.

La emisión aseguró que los artistas estarían comenzando una nueva etapa de sus vidas.

Cabe señalar que Sanz hizo oficial el fin de su relación con Rachel Valdés, a la par que también anunció que pasaría a formar parte de las filas de Sony Music Entertainment.

Esta disquera es la misma que la de Shakira, es por eso que ella misma le dedicó un mensaje a su colega. “Bienvenido a casa, hermano”, escribió la artista en redes sociales.

Hasta el momento, no se ha confirmado si los artistas realmente tienen un romance o no.

¡𝙎𝙃𝘼𝙆𝙄𝙍𝘼 𝙇𝙀 𝘿𝘼 𝙇𝘼 𝘽𝙄𝙀𝙉𝙑𝙀𝙉𝙄𝘿𝘼 𝘼 𝘼𝙇𝙀𝙅𝘼𝙉𝘿𝙍𝙊 𝙎𝘼𝙉𝙕!@shakira recibe a Alejandro Sanz, quien acaba de firmar un contrato con Sony Music, casa discográfica de su colega colombiana

Ahora ambos artistas y grandes amigos, forman parte de la misma cia.💜 pic.twitter.com/BVKPtqW9OJ — claudia (@claudiagabito) June 14, 2023

¿Comprarán una casa?

Durante la última edición de “El Programa de Ana Rosa”, el periodista Álex Rodríguez aseguró que Sanz y Shakira crearon una empresa en Florida, con el propósito de comprar una propiedad de 20 millones de dólares.

Todo señala que quieren asociarse, para seguir creando música juntos, y son planes que tienen de tiempo atrás.

“Una cosa es el perreo que no está dentro de mis posibilidades, pero está la música urbana también que es donde me siento más cómodo. No quiero condenar ningún tipo de género. Con Shakira en algún momento encontraremos algo para hacer, y sí, hemos estado en conversaciones”, dijo Sanz hace algún tiempo, según el portal “Infobae”.