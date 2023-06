Toto Acuña no entiende a mujeres haters contra Belén Mora: “Me cuesta entender...”

El actor Francisco Acuña, más conocido como “Toto”, será uno de los invitados a “Podemos Hablar”, en donde habló sobre cómo lleva las críticas producidas en redes sociales, hacia su pareja Belén Mora y hacia su hijo Rafael, quien padece síndrome de Down.

“Yo creo que de verdad uno va tomando la vida como la está sintiendo, yo en estos momentos estoy muy feliz, estoy feliz con mi hijo, es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, de sentir amor puro y verdadero y lindo, hermoso. Entonces como que de verdad estas cosas a mi no me afectan, trato de orientarla”, explicó el ex Morandé con Compañía.

Las críticas a Belén

Acuña analizó además las críticas que recibe su pareja en redes sociales. “Una de las cosas que me di cuenta, que las que más atacaban o eran hirientes con la Belén eran mujeres, como que eso me llamó la atención , como que el hombre de repente igual tiraba mala onda, pero cómo de repente la mujer, la Belén es como defiende el feminismo, está como en contra del machismo de ciertas conductas machistas, puedo entender que un hombre me caiga mal. Pero me cuesta entender un poco de repente, que como una mujer que está peleando o sacando la voz por las mujeres en ciertos puntos, las mismas mujeres la ataquen y de una forma despiadada”, dijo.

“Es como para analizarlo en nuestra sociedad, que está pasando digamos, como estamos llegando a un nivel de violencia también entre tú mismo género, siendo que también te está dando una lucha para ti también”, sentenció.