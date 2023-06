“Cuando abro los ojos estaban los bomberos, la ambulancia”: Christiane Endler reveló que se desmayó en su cita de aniversario

Este viernes en “Podemos Hablar”, Christiane Endler relatará el día que tuvo un percance de salud mientras se encontraba en una cita con su pareja y que terminó en el hospital.

Según las palabras de la futbolista, todo comenzó cuando su esposa Sofía la invitó a celebrar su segundo aniversario en un restaurante francés llamado Lion Sot.

“Estábamos celebrando nuestros dos años de matrimonio, todo muy lindo, me invitó a un restaurante especial súper pituco, toda la cosa”, contó.

Mientras estaban comiendo, el chef del local reconoció a Endler y les dio una probada de todo lo que había en el restaurante. Posteriormente, las invitó a recorrer la cocina, pero “yo comencé a mirarlo un poco en negro y dije: ‘Sabes que tengo que salir’, y la Sofi me dice ‘pero no seas desubicada, está el chef hablando, como vas a salir’.

Sin embargo, Tiane no se sentía bien y debía salir a tomar un poco de aire. “Salgo, me siento en la mesa que nos había tocado, la Sofi me empieza a hablar y cacha que no estoy”. Tras darse cuenta de esto, su esposa le pidió ayuda al mesero.

“Comprenderán que con este cuerpo no es fácil moverme, entonces me levantan y me desmayé, me fui a negro”, recuerda.

¿Qué pasó después?

Minutos más tarde, acostaron a la jugadora en el suelo, pero cuando despertó se encontró con una sorpresa. “Abro los ojos y estaban los bomberos, la ambulancia, había llegado todo el mundo y yo muerta de vergüenza”, cuenta Endler en el programa de Chilevisión.

Luego, tuvieron que llevarla al hospital: “Partimos en la ambulancia, y me hicieron todos los chequeos, se demoró un minuto la ambulancia, igual que acá en Chile”, lanzó. En ese momento, Sofía estaba bastante nerviosa y algo enojada por lo sucedido.

Finalmente, Christiane Endler explicó que justo ese día su agenda estuvo copada y no tuvo tiempo para darse un break.

“Se juntaron varias cosas, no había comido durante el día, estaba cansada, me había tocado viajar, ir de allá para acá y el calor de la cocina también”, cerró la historia.