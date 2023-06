Desclasifican tensa discusión en “La Divina Comida”: tuvieron que detener las grabaciones

Una fuerte pelea que escaló a los gritos, y obligó al equipo a dejar de grabar por unos momentos, habría ocurrido en uno de los capítulos de “La Divina Comida” que Chilevisión aún no emite en pantalla.

De acuerdo con lo desclasificado en Zona de Estrellas, del canal Zona Latina, el lunes pasado se encontraban grabando uno de los episodios del programa de conversación, cuando en un momento de la cena Helhue Sukni y Jorge Alís se trenzaron en una encendido intercambio de palabras.

“El equipo estaba bien complicado con esta pelea porque fue grande (...) Fueron dos conflictos que dejaron la embarrada y provocaron escándalo entre Jorge Alís y Helhue Sukni. El primero se habría dado en el contexto de estas entrevistas y conversaciones que se hacen mientras están comiendo”, reveló el periodista Pablo Candia.

“Fue tal el nivel de discusión que ocurrió entre Helhue y Jorge que el tema se hizo personal. La producción tuvo que parar la grabación cinco o siete minutos para que se calmaron los ánimos”, afirmó el panelista.

¿Cuál fue el motivo de la pelea entre Sukni y Alís?

De acuerdo a lo relatado por Candia, mientras cenaban en casa de Alís, señaló “que el tema de esta rencilla entre Chile y Argentina es parte del pasado, ya no lo siente, él se siente parte de nuestro país”.

En ese contexto, Helhue habría vertido una opinión “que no le habría gustado a Jorge, porque tenía que ver con esta rivalidad que hay entre los chilenos y los argentinos. Entonces Helhue habría empezado a criticar a los argentinos”.

Candia afirma haber confirmado el conflicto con Alís, quien le habría indicado que “Helhue en algún momento se pasó tres pueblos en la crítica que estaba haciendo. Se pasó tres pueblos comentando o criticando a los argentinos”.

“Tengo entendido, no me dieron mucho detalle, que (a Helhue) le habría molestado otra situación anterior, que no sé qué es”, añadió el comentarista.