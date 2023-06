Hermana de Karol G colapsa en plena calle y se confiesa perdida: “Solo importa mi familia”

La hermana mayor de Karol G, Verónica Giraldo, está viviendo uno de los episodios más turbios de su vida, tras el nacimiento de su bebé hace cuatro meses. Le ve el lado oscuro a la maternidad con el desgarrador padecimiento de depresión postparto. En febrero alarmó a todos cuando apareció llorando desconsoladamente en su cuenta en Instagram “al sentirse sola teniendo todo”.

Ahora nuevamente volvió a preocupar a sus seguidores, cuando este miércoles 21 de junio colapsó en su depresión mientras se estaba manejando su carro, por lo que se vio forzada de detenerse en plena calle y usar su red social para desahogarse.

El detonante en esta oportunidad habría sido lo superflua que se ha convertido muchas personas que solo se fijan en lo material que ella tiene y no el que su corazón puede dar. La maquilladora profesional expresó abatida entre lágrimas:

“Les quería dar un consejo: nunca, nunca se fijen en una red social. Ustedes me ven y que me dicen: ‘¡Qué rica tu vida, qué chimba tu vida!’. (...) Pero ustedes lo que ven es añadidura. Si ustedes realmente me conocieran a mí, reconocieran a Verónica Giraldo, a ella no le importa nada de eso. A ella lo que le importa es la familia y la gente que ama”, manifestó ahogada en llanto.

En las historias que publicó también destacó que está agradecida por todo lo que tiene: techo, alimento, carro, dinero y más, pero desea que la gente la reconozca por lo que es y no lo que tiene: “Yo me esmero tanto, tanto, tanto en dar lo mejor de mí. Ojalá que de verdad conocieran quién es Verónica. ¡Hoy me siento tan triste!, no es porque quiera generar lástima”.

“No sé para dónde coger”

Los internautas reaccionaron ante esto y le enviaron mensajes de aliento: “Solo que han pasado por depresión saben lo que es sentir que nada es suficiente”, “Ojalá encuentre la ayuda correcta para lograr sanar toda esa tristeza que la invade y pueda ser completamente feliz al lado de su chiquita” y “No es show, no esta buscando atención en redes, es algo más grande que ella. Está pidiendo a gritos auxilio”.

“Estoy parqueada en un lugar porque no sé para dónde coger. Como dicen por ahí: ‘Yo sé que algún día mañana será bonito’. Amo mi vida, amo lo que soy, a esta Verónica con errores, con miles de cosas porque amo con todo lo que pasa. Ella busca la manera de dar su corazón porque no le importa nada más, todo lo que ustedes ven es añadidura, porque para mí lo más bonito es el amor de una persona”, dijo entre llanto.

La hermana de la artista confesó que le entristece ver cómo hay personas que solo se enfocan en tener lo material y no en enriquecer el alma. Le pidió disculpa a sus seguidores por hacer catarsis a través de este medio, pero esa una única vía que tenía para decir que no se sentía bien en ese momento.