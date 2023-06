Marco tuvo un duro enfrentamiento con Alonso por defender a Soledad en ‘Como la vida misma’

Un tenso enfrentamiento fue el que ocurrió en el capítulo de este jueves 22 de junio de la teleserie de Mega, “Como la vida misma”, entre Marco (Andrés Velasco) y Alonso (Diego Muñoz).

Todo ocurrió una vez que Marco llegó a la casa de Memo (Rodrigo Muñoz) cuando él estaba comiendo junto a Alonso, Soledad (Sigrid Alegría) y otros un asado en su hogar.

La pelea entre Marco y Alonso

Memo invitó a Marco a quedarse, pero ante la presión de los demás comensales a que la mesa se tornaría incómoda, se fue, según consignó Meganoticias.

Fue en la calle donde se topó con Alonso, quien había ido a buscar una botella de vino que se quedó en su auto. Allí, aprovechó de “cantárselas claritas” al nuevo novio de su exmujer.

“Súper en buena, si yo viera a la Sole contenta, esta conversación no existiría. Pero resulta que desde que te conoció su vida se fue un poquitito a la cresta”, le expresó, enumerando luego los malos ratos que ha pasado Soledad.

Alonso no quiso continuar conversando, pero Marco siguió con su diálogo: “Si yo veo que la Sole lo sigue pasando mal contigo, te digo al toque, que yo no me voy a quedar tan tranquilito (...) no es una amenaza, es una advertencia y más te vale escucharme”.

¿Cómo responderá Alonso? Eso lo conoceremos en el próximo capítulo de “Como la vida misma”