“Me dijeron lo que tenía que decir”: Maite Phillips desclasificó la “magia” de la televisión

La participante de Gran Hermano, Maite Phillips, reveló los secretos de la televisión, dando a entender que no todo lo que se dice y cuenta es tan cierto como parece. Esto, porque sinceró que las frases de su pomposa presentación, no nacieron de ella, sino que de la producción del programa.

La joven de 22 años, residente de la comuna de Vitacura, quien reconoció que era bisexual, pero su familia no lo sabía, dijo en conversación con sus compañeros de encierro que le pidieron que dijera ciertas frases, aunque no fueran del todo ciertas. Todo como para darle un poco más de onda a su imagen, aunque no estuviera muy de acuerdo.

“Siempre me ha gustado vestirme como princesa y en el colegio fui princesa de alianza dos veces y después, cuando estaba en cuarto medio, fui reina de alianza y sé que voy a ser la reina de la casa en Gran Hermano”, dijo en su video de presentación.

Maite Phillips aclara su presentación

Pero, según contó al interior de la casa estudio en Argentina, eso fue parte de un libreto de la producción y no corresponde a lo que ella piensa.

“Yo dije unas hue... que me dijeron que tenía que decir, que tampoco la comparto. Yo sé que no la dije en ningún casting”, reveló.

“Sí, conté que en mi colegio fui princesa y reina de alianza. (Pero) para mí ser reina de alianza era organizar...”, explicó, dejando en claro que no es su estilo andar ni de reina ni de princesa.

“Que lata! Porque que presentación más mala”, “REALITY CHANTAAAAAAAAAA”, se lee en los comentarios que dejaron los cibernautas en el video que se compartió en Internet.