Michelle Adam aclara sus palabras al haber asegurado que se “arrepintió” de dejar Canal 13

Michelle Adam rectificó sus palabras tras haber asegurado que en un momento puntual se arrepintió de haber dejado Canal 13 para trabajar en Mega, dada una situación que ocurrió en la señal de Vicuña Mackenna. Los dichos de la meteoróloga fueron emitidos durante la edición del miércoles pasado de “Tu Día”.

En efecto, durante una réplica de una dinámica del estelar “El Purgatorio”, Adam dio sus razones de por qué se arrepintió de haber cambiado su empleo del excanal del angelito a Mega. “Creo que hubo un momento puntual en que sí me arrepentí. No la voy a describir porque creo que van a saber que afectó a muchas personas en el canal y en ese momento habíamos muchos involucrados. Fue algo que duró mucho tiempo para que tuviera un final más concreto. Cuando ocurrió eso, me lo cuestioné”, señaló en el matinal.

Cabe recordar que la profesional se fue de Canal 13 para ir a desempeñarse en la señal de la competencia, en donde estuvo solamente tres años. Este viernes Michelle amplió sus dichos y explicó en alcance real de sus palabras en conversación con Página 7.

Michelle aclara sus palabras

“Uno dice ‘por qué me vine para acá’, no fue más que eso”, aclaró de entrada la meteoróloga.

“En realidad, uno siempre le pone más color, porque estábamos haciendo este juego, pero no es nada terrible”, agregó.

En este sentido, Michelle comentó acerca de su anterior estación televisiva. “Yo estoy súper agradecida por haber tenido ese paso por Mega, porque siento que ahí fue el lugar donde logré tener una pandemia tranquila, con trabajo”, manifestó.

“Además, también conocí mucha gente, y qué mejor que conocer a Priscilla Vargas y José Luis Repenning, y al final terminamos todos acá”, destacó y también la profesional.

Asimismo, Michelle Adam reiteró que la controversia por el corte de pelo de José Miguel Viñuela a un camarografo, José Miranda, no fue lo que causó su disgusto en Mega.

“No es que uno se arrepienta, sino que uno se cuestiona mucho, más que nada fue gatillado por la época de la pandemia”, sinceró.

“Por eso muchos pensaron que fue por el episodio del corte de pelo, pero no (…) no voy a detallar, porque fue algo personal, pero fue más ligado a algo que ocurrió en pandemia”, expresó la meteoróloga.