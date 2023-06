“No importa”: Mónica Ramos reveló la restricción que le hizo la producción de “Gran Hermano”

Al parecer a algunos de los participantes de “Gran Hermano” se les olvida que están al aire las 24 horas del día, ya que no es primera vez que revelan las reglas que les ha puesto la producción.

Este fue el caso de Mónica Ramos, quien confesó una de las restricciones que le impusieron al momento de embarcarse en el reality de Chilevisión.

Todo comenzó cuando el joven apodado como ‘Bambino’ le preguntó: “¿Trajo harta lana o se le va a acabar ya?”, le consultó su compañero.

Acto seguido, la participante más longeva respondió sin ningún filtro que: “No, no tengo más, tengo eso, nomás. Eso pude entrar, tenía una bolsa así (gesto de que tenía más cantidad), porque si no, me dijeron que me iba a dedicar a tejer y no iba a compartir”, reveló.

“Yo creo que podría ser. Entonces dije, ‘ya, no importa’”, cerró la abuela de pelo morado.