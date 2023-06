“Por teléfono me dijo que no seguíamos”: Kike Morandé explicó su abrupta salida de Mega

En un nuevo capítulo de “Es La Hora de tu Podcast” conducido por Willy Sabor y DJ Lolito tuvieron de invitados a los actores que fueron parte del extinto programa de humor “Morandé Con Compañía” (Toto Acuña, Ernesto Belloni, Kurt Carrera, Beto Espinoza, entre otros).

En medio de la conversación realizaron un contacto vía Zoom con Kike Morandé para recordar los mejores momentos del programa y explicar los motivos de su abrupta desvinculación de Mega y así también de su productora.

“El gran problema no soy yo, ni ustedes, el gran problema es que hoy los canales de televisión no quieren hacer programas ‘en vivo’, pura teleserie y repiten, habían auspiciadores, ahora se fueron, obvio que se tienen que ir si les ofrecen puras latas, una lata tremenda”, comenzó el recordado animador muy enfático.

Luego de rememorar momentos del ex programa de humor Kike nuevamente toma la palabra y explica como fue su desvinculación junto con su productora.

“Un día voy al canal y habló con el director ejecutivo con Javier Villanueva y por teléfono me dijo que no seguíamos y le dije ‘compadre 21 años de relación se terminan por teléfono’ y me dijo que así estaba la cosa”, explicó Kike un poco afectado, provocando inmediatamente las reacciones de los actores.

Todos los jueves se estrena un nuevo capítulo del programa conducido por Willy Sabor y José Luis Martínez en el Canal de YouTube “Es La Hora de tu Podcast” y por Visión Plus TV.

[ LEE TAMBIÉN: ¿Volvería a Morandé con Compañía?: Vanesa Borghi se sinceró sobre si regresaría al programa en el caso de un relanzamiento ]