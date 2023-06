“Un papá ausente”, critican a Carlos Rivera por no asistir al lujoso baby shower de Cynthia Rodríguez

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera están a poco de recibir a su primer hijo León y la famosa cantante y conductora ha recibido muchos regalos y sorpresas.

Hace unis días sus amigas le prepararon el Blessingway, un hermoso ritual antes de recibir a su pequeño bebé, y ahora, este jueves, la famosa festejó su baby shower.

A través de sus redes, Cynthia compartió fotos y videos del espectacular evento donde estuvieron sus familiares y amigas, pero hubo un gran ausente, Carlos Rivera.

Te recomendamos: “El príncipe que todas merecemos”, la romántica sorpresa de cumpleaños de Carlos Rivera a Cynthia Rodríguez

Critican a Carlos Rivera por no asistir al baby shower de su hijo con Cynthia Rodríguez

Cynthia Rodríguez celebró el baby shower de su hijo León en una extravagante fiesta, con una decoración de lujo, con globos celestes y blancos, mucha comida, y hasta un globo con el nombre de su bebé.

“Baby shower de León. 💙 El montaje espectacular de @tu_mesa_ideal gracias Rocio y todo el equipo por hacer magia con la decoración, la mesa de dulces y las flores, tal como lo había soñado para este día. Y sobre todo gracias a papá @carlosrivera por regalarnos la fiesta más bonita. ¡Te amamos tanto!💙🦁”, fue el mensaje que compartió la conductora junto al video.

Pero, aunque agradeció a Carlos Rivera por darle la mejor fiesta, muchos criticaron que no estuviera en ese día tan especial.

“¿Donde está Carlos? 😢”, “que triste un papá ausente desde ya”, “uy no pero ese papá puro dinero pero nada de compañía”, “que triste es vivir tu embarazo sola, siempre la veo sola”, “él nunca la acompaña a nada, y ni este día pudo estar, que triste”, “También yo creo que hubiera estado bien qué estuviera el papá”, y “muy mal y feo que no estuviera Carlos, no solo es poner dinero y ya”, fueron algunas de las críticas en redes.

Te recomendamos: “Ni que fueran la realeza”: Carlos Rivera mostró ‘pedacito’ de su boda y critican tanto hermetismo

Cynthia Rodríguez Carlos Rivera le dejó un comentario en la publicación del baby shower pero lo criticaron (@cynoficial/Instagram)

Sin embargo, el cantante dejó un comentario en la publicación y dejó saber lo feliz que se encuentra a la espera de su bebé, además que anda de gira y por eso no pudo asistir.