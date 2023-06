Hermana de la “Pincoya sin glamour” salió a defenderla: “En Ancud Jennifer es la payasita de la fiesta”

Uno de los participantes que más ha llamado la atención dentro del encierro “Gran Hermano”, es Jennifer Galvarini, más conocida como la “Pincoya sin glamour”, tal como se presentó en el capítulo estreno del reality show.

Ella ha sido blanco de críticas debido a su fuerte personalidad, incluso tachándola de “mandona”. Por esto, Las Últimas Noticias se contactó con la hermana de Jennifer, Aracely Galvarini, para hablar más sobre la concursante de “Gran Hermano”.

“La gente no entiende su tono de voz”, partió afirmando. “Ella habla fuerte y cantadito… Y eso igual cae mal, porque pareciera que siempre está dando órdenes”, agregó.

Es más, Aracely contó que su hermana es reconocida por su divertida personalidad en Chiloé. “En Ancud Jennifer es la payasita de la fiesta. Si ella no está, no hay fiesta. No es que esté enojada, mi hermana habla así. Si está enojada, ella lo dirá porque no tiene pelos en la lengua”, aseguró.

“Soy de Chiloé”

Por otro lado, la hermana se refirió a las burlas que recibió Jennifer por constantemente señalar que es de Chiloé. “Aquí nosotros donde vayamos nos presentamos así: nombre, apellido y de la Isla de Chiloé. La gente de Santiago nunca dice que es de Santiago, dice, por ejemplo, soy de Las Condes. Son otras costumbres y sé que caen mal”, afirmó.

“Además, le han hecho muchos memes, pero a mí me encanta. Es algo maravilloso ver a mi hermana y estamos felices”, añadió Aracely.