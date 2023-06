Michael Roldán confesó que dudó antes de aceptar unirse al “Gran Hermano”: “¡Me dio miedo, me paralicé!”

El mes pasado, uno de los rostros más reconocidos de La Red, Michael Roldán, anunció que renunció a dicha señal después de 12 años de trabajo. Esta decisión dejó cesante a “Guagüito”, pero este estado no duró mucho ya que actualmente es uno de los miembros del panel de expertos del reality “Gran Hermano”.

El periodista le contó a Las Últimas Noticias que mientras estaba saliendo de La Red, recibió una interesante llamada, “era la producción de ‘Gran Hermano’ para tener una reunión. Nunca me imaginé que me querían ahí”, confesó.

“Fue una sorpresa completa, y también un desafío personal enorme”, comenzó. Roldán reveló que después de la primera reunión con la producción del reality, pensó durante todo el trayecto a su casa cómo declinar la oferta laboral.

“Luego de leerme el café, el tarot...”

Al ser consultado por qué, él señaló “¡Me dio miedo, me paralicé! ‘Gran Hermano’ es un proyecto gigante, con un equipo enorme que tiene años de éxitos en su carrera. El desafío es enorme y el miedo me paralizó. Cuando llegué a mi casa, me di cuenta que no había forma inteligente de decirle que no al programa”.

Michael Roldán lo meditó un rato antes de decir que sí, y contó al medio citado que “luego de leerme el café, el tarot y conversar con mi mejor amigo, me di cuenta que yo quería estar ahí, pero el miedo me estaba frenando. Al final lo hice igual, y bueno, siento que partí ganando porque no dejé que el miedo me paralizara”.