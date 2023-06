“Qué asco me da”: Lucas Crespo se ganó el repudio en las redes sociales después de sus comentarios sobre sus compañeras

Una conversación entre Lucas Crespo y Fernando Altamirano generó repudio en las redes sociales debido a la forma en la que hablaban de las participantes del reality. Las críticas se concentraron en los dichos del tiktoker de 23 años.

Ellos estaban conversando sobre quiénes encuentran más guapas dentro del encierro, y Lucas partió señalando que en un principio no se sentía tan atraído por sus compañeras, pero ahora las encuentra a todas “exquisitas”.

Fernando afirmó que encuentra “preciosa” a Maite Philips, lo que fue secundado por Crespo, quien dijo “La que más me gusta de la casa es la Maite (…) Los primeros días la encontré una pesada, ahora la amo. Me vuelve loco, a uno siempre le gusta la mina que no se puede po’ hueón”.

Ambos hablaron sobre el atractivo de Estefanía también, pero Lucas nuevamente se refirió a Maite. “La Maite me vuelve loco. Sé que es la única que pololea y yo siempre he sido el saco de hue... que le gusta la única que no se puede, si uno es estúpido”, agregó.

"Las minas están todas re buenas. La que más me gusta de la casa, es Maite. Me vuelve loco"



"A la Alessia le hago el amor" -Lucas. #GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/thfkHKYiUK — Un follower mas (@soyunfollowmas) June 23, 2023

“Hay que echarlo”

En seguida, Crespo se refirió a Alessia, “es extraordinaria. Me dan ganas de abrazarla, cuidarla y que no le pase nada nunca. A la Alessia le hago el amor, ¿me entendí?”, dijo.

Fernando aseguró que con Alessia le pasa lo mismo, pero su método de conquista original ya no le sirve, y lo tuvo que cambiar. Lucas contó que ella dijo que le gustaban los hombres con más personalidad que ella, más masculinos y que la hagan sentir segura.

Tras estos comentarios, los hombres se ganaron las críticas de las personas en las redes sociales por el modo en el que hablaban de las mujeres de la casa. “Cómo vai a decir esas weas cuando están todas las minas al lado tuyo. Hueón imbécil”, señalaron en Twitter.

como vai a decir esas weas cuando están todas las minas al lado tuyoooooo. wn imbecil https://t.co/cDvKlghlb0 — Aɴᴅʀᴇᴀঔৣ፝❥ (@clavoymartilleo) June 23, 2023

“No no, qué asco me da Lucas, bien lejos de Maite lo quiero al asqueroso”; “listo definitivamente hay que hacer todo lo posible para sacar a todos los varones de la casa menos al Hans, está decidido”; “Lucas asqueroso, en tanto toque la placa hay que echarlo”, comentaron en las redes sociales.