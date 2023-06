“Cuico prepotente”: Benjamín Lagos despertó fuertes críticas tras discusión con Rubén en “Gran Hermano”

Una discusión entre Benjamín Lagos y Rubén Gutiérrez sobre el duelo, el sufrimiento y las clases económicas, despertó duras críticas hacia el tiktoker debido a sus dichos y actitud que tomó hacía su compañero de encierro.

Rubén, Hans, Alessia, Francisco y Benjamín se encontraban en el sector de los sofás hablando, cuando el excarabinero argumentó que el sufrimiento que vivió alguien como él, es distinto al de una persona que tiene más recursos económicos para sobrellevarlo.

Rubén utilizó a los hijos de Shakira como ejemplo, señalando que no sufrirían igual que él o sus hijos. Ante esto, Benjamín respondió de manera tajante: “Tú crees que los hijos de Shakira lo pasan bien viendo como sus papás se pelean por redes sociales con todo el mundo? No eres quién para juzgar ese sufrimiento”.

Lagos señaló que su papá, quien perdió un hijo, daría toda su plata para que le devolvieran a su hijo. “¿No es sufrir más porque tenemos plata, porque vivimos bien? ¿No es sufrir más o menos? ¿No tiene derecho a sufrir? ¿Mi papá está sufriendo menos porque se le murió un hijo, pero vive en una casa de tres pisos?”, señaló.

Rubén dijo que no estaba entendiendo su punto, “yo te puse un ejemplo del estatus económico”, aclaró. Sin embargo, Benjamín seguía interrumpiéndolo y hablando por encima de él. “¿Por qué el sufrimiento económico es peor que el sufrimiento social, melancólico y espiritual? ¿Por qué crees que las cosas materiales dan la felicidad?”, argumentó el influencer de Maitencillo.

El excarabinero intentó nuevamente que el influencer entendiera su punto. Gutiérrez señaló que no es lo mismo el sufrimiento de tener un mal corte de cabello que al que se le muera la familia en un incendio, Lagos coincidió con esto, pero dijo que “no era más o menos (sufrimiento)”.

Grabé esto porque me pareció tan violento la manera que el otro weon se dirigía a Rubén, como Ctm vas a comparar esoo, solo hablan desde su privilegio #GranHermanoCHV pic.twitter.com/hdCIifCYml — Squartli (@squartli) June 25, 2023

“La prepotencia y ‘superioridad’ con la que habla”

Esta discusión despertó un gran malestar en las redes sociales debido a los comentarios y la actitud de Benjamín Lagos, quien vive una situación sumamente acomodada, hacia Rubén, quien perdió a su esposa que se quitó la vida mientras estaba embarazada.

Los usuarios de Twitter expresaron su repudio hacia Benjamín de manera masiva: “la respuesta del loco que habla sin parar es horrible. Con plata no es que serás menos, pero tienes mayores herramientas para superar el dolor, literal desde tener una alimentación adecuada, hasta para pagarte horas semanales de psiquiatra, psicólogo”.

No veo el reality, pero la respuesta del loco que habla sin parar es horrible. Con plata no es que serás menos, pero tienes mayores herramientas para superar el dolor, literal desde tener una alimetación adecuada, hasta par pagarte horas semanales de psiquiatra, psicólogo (sigo) — Fer Cordero-Bowerman (@Lolahartista) June 25, 2023

“Qué rabia, más cuando Rubén no solo ha sufrido económicamente sino que también psicológicamente. Y obvio que es distinto cuando una familia tiene plata para ir a terapia y afrontar el duelo y la otra no”; “Que rabia la manera de expresarse de Benjamín wnnnnn a los cuicos siempre les duele que les digan tienen privilegios y atacan”.

“Esto me dio ganas de llorar de frustración, qué rabia ctm pobre Rubén”; “La prepotencia y ‘superioridad’ con la que habla, el no respetar y escuchar a Rubén para mínimo dejarlo terminar su punto (porque no lo dejó) le quita todo el supuesto entendimiento filosófico, espiritual y motivador que dice tener”.

Esto me dio ganas de llorar de frustracion, que rabia ctm pobre ruben — Gen 🐑 (@GenLovesCats) June 25, 2023

“Ohh el ctmmm qué me dió rabia en esa parte... Rubén también perdió a alguien y no saco su pérdida al baile para hacerse ‘vistima’ como este hueón”; “Para el scw de Benjamín es igual sufrir porque te cortaron mal el pelo a que perdai toda tu familia en un incendio xdddddd ‘porque son diferentes pero no es más ni menos’”.

“Cuico ql prepotente, indolente, flojo picao a gurú, lo detesto. Por gente de mierda así estamos como estamos”; escribieron múltiples usuarios en la red social.