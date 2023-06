Descubre cómo es tu carácter según la forma de tus dedos con este test visual

Para que puedas conocerte muy bien y sepas todo sobre ti mismo, debes tener la capacidad de identificar cuál es tu carácter. A veces resulta difícil determinar estos aspectos personales sin ayuda, por eso, expertos han creado test de personalidad, visuales e incluso auditivos, que te ayudan a aclarar estas dudas.

A continuación, te presentaremos un test visual que te brindará más información sobre la persona que eres y tu carácter, según la forma que tengan tus dedos. Lo más importante al realizar este test es que observes con mucha atención, el único dedo que no debes tener en cuenta es el pulgar, ya que no influye en los resultados.

Es momento de observa la imagen del test visual

En la siguiente imagen podrás observas tres opciones, cada una representa una forma diferente de los dedos de una mano. Tienes que elegir la alternativa que más se asemeje a los tuyos.

Luego de realizar ello, debes leer los resultados de la prueba, los cuales son impactantes, pero no poseen validez científica.

¿Cuál se parece a tus dedos?

Resultados del test

Opción A: Si tus dedos tienen esta forma, odias la mentira y la hipocresía. Eres una persona justa, un poco excéntrica, arrogante y muy emocional, aunque finges ser fuerte y simpática. Posees un gran corazón, pero con quienes no son cercanos a ti puedes llegar a ser frío(a).

Opción B: Si tus dedos tienen esta forma, no pareces alguien sensible, pero lo eres. También destacas por ser leal. Temes que te lastimen. No estás acostumbrado(a) a tomar la iniciativa para unir a la gente. Cuando te enamoras, solo piensas en esa persona.

Opción C: Si tus dedos tienen esta forma, posees un corazón tierno. Perdonas rápidamente. No soportas discutir con alguien por mucho tiempo. No quieres desafíos. Tampoco hacer algo que no sabes. Puedes llegar a ser asertivo(a). Respetas las opiniones de los demás.