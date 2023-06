“Era una niña de ocho años”: Denise Rosenthal recordó el curioso apodo que le colocó la directora de su colegio por su forma de ser

Denise Rosenthal estuvo como invitada en el nuevo capítulo de “Sin Editar”, en donde le confesó a Pamela Díaz un particular momento que vivió mientras estaba en el colegio.

Todo comenzó cuando la animadora del espacio de Youtube le consultó sobre sus notas escolares y algunas de las anécdotas en esta etapa.

A lo que la cantante respondió que era “una alumna bien”, sin embargo, su colegio no era el mejor para expresar su verdadero ser.

“Yo no creo en el sistema educacional tradicional. Yo era una niña especial y diferente en un contexto ‘raro’, básicamente tenía otro tipo de intereses. Además, yo creo que la inteligencia no se mide exclusivamente por las notas que uno tiene en el colegio”, reflexionó.

“Era una niña lúdica”, afirmó y dio a entender que nadie la entendía en esta etapa.

Posteriormente, reveló que su vestimenta fue tema para las autoridades del establecimiento educacional, ya que a la cantante le gustaba ir con las uñas pintas y accesorios como collares y aros.

“Me dijeron que era un árbol de pascua y me los sacaban, me los cortaban”, expuso la artista.

Las palabras de la directora

Posteriormente, la exchica Amango recordó un cruel apodo que le puso la directora de su colegio, el cual asegura que no correspondía ya que solamente era una infante.

“Una vez me dijo ‘Hola, la Pindy’ y era una niña de ocho años... ¿Cómo le dices pindy? En ese momento ni siquiera sabía quién era. Llegué a mi casa y le pregunté a mi mamá ‘¿Quién es la Pindy?’ (...) Feo igual”, sostuvo.

Luego, se enteró que era la mítica personaje del Jappening con Ja, quien se dedicaba a estorbar dentro de algunos sketch del programa de comedia.

Acto seguido, le hizo un gesto a las autoridades que en algún momento le restringieron vestirse y expresar su arte cuando solamente era una estudiante de educación básica.

Finalmente, Denise explicó que los profesores son muy importantes, ya que cuando son “buenos” si se puede aprender.